Coronavirus, quale tipo di mascherina scegliere secondo il Ministero

Con l’arrivo del Coronavirus, in tanti stanno correndo in farmacia per acquistare le mascherine per proteggersi. Ma quale modello si deve scegliere e quali precauzioni si devono adottare? Ecco alcune indicazioni utili.

Quando indossare la mascherina?

Il Ministero della Salute sottoscrive le raccomandazioni dell’OMS: la mascherina va indossata solo se si sospetta di aver contratto il virus, se si manifestano sintomi quali tosse o starnuti o se ci si trova in contatto con persone infette dal nuovo Coronavirus. Tuttavia, il solo uso della mascherina non è sufficiente, infatti deve essere combinato con altre norme igieniche relative alle mani e alle aree respiratorie.

Come mettere e togliere la mascherina?

prima di indossare la mascherina, è necessario lavare bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto; evitare di toccare la mascherina durante l’indosso; se dovesse accadere, lavare nuovamente le mani; quando diventa umida, sostituiscire la mascherina con una nuova e non riutilizzarla; infatti si tratta di maschere mono-uso; togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore; gettare immediatamente la mascherina in un sacchetto chiuso e lavare le mani.



Quale tipo di mascherina acquistare?

Le mascherine FFP2 e FFP3 risultano essere le più adeguate, poiché entrambe garantiscono protezione e filtraggio da sostanze solide, liquide, virus. In particolare, il modello FFP2 ha una capacità maggiore di filtraggio polveri rispetto al modello FFP1 (filtro con la minore efficienza) ed è specificatamente progettato per filtrare le particelle fini, anche tossiche o per proteggere da virus influenzali, mentre il modello di mascherina FFP3 (la classe più alta) consente una maggiore protezione contro sostanze liquide e solide tossiche, radioattive, cancerogene, virus e batteri. Questa tipologia è anche riutilizzabile; inoltre, a differenza degli altri modelli, le mascherine FFP3 devono obbligatoriamente possedere una valvola, la quale, oltre a facilitare la respirazione, evita la formazione della condensa interna e dona un maggiore comfort.