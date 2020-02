Coronavirus in Sicilia: 4 muratori tornati da Vò Euganeo in quarantena volontaria

I quattro uomini, di ritorno dal padovano, si trovano in isolamento volontario nel proprio comune, in provincia di Caltanissetta.

Mussomeli, provincia di Caltanissetta, è il paese dei 4 muratori tornati da Vò Euganeo, in provincia di Padova, paese in cui il Coronavirus ha portato al primo decesso in Italia. Lavoravano per una ditta del luogo, e una volta tornati hanno deciso per l’isolamento volontariamente.

Tale gesto è arrivato dopo il consulto con i propri medici di famiglia e adesso si trovano nelle loro abitazioni. Nessuno degli uomini presenta sintomi del virus. Nel frattempo l’Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per affrontare eventuali emergenze.

