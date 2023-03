Droga da Catania al Nisseno, scatta blitz: 15 arresti

Smantellata un'attività dedica al traffico di stupefacenti, andata avanti nonostante il lockdown: di seguito i dettagli.

I carabinieri di Caltanissetta hanno smantellato un’organizzazione impegnata nel traffico di sostanze stupefacenti con base a Mussomeli. Le indagini sono state coordinate dalla Dda nissena e hanno ricostruito tutte le fasi dell’attività illecita, dall’approvvigionamento delle sostanze al loro smercio al dettaglio.

Gli indagati sono in tutto 15: per 14 di loro la pena da scontare è il carcere, uno, invece, è finito ai domiciliari. L’accusa per tutti, a vario titolo, è di associazione a delinquere.

I colpevoli si rifornivano tramite canali individuati nelle province di Catania e Agrigento: questi hanno permesso loro di gestire un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, vendendo cocaina, marijuana e hashish a clienti e spacciatori a Mussomeli e nelle località limitrofe.

La fiorente attività di spaccio sarebbe andata avanti ininterrottamente nel periodo tra fine anno 2019 e inizio 2020, nonostante le limitazioni alla libertà di movimento dovute all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19.