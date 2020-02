Atterraggio d’emergenza all’Aeroporto di Catania: problemi su un volo

Atterraggio d'emergenza all'Aeroporto Fontanarossa di Catania per un problema di natura tecnica.

Atterraggio d’emergenza questa mattina all’aeroporto di Catania per un volo Ryanair diretto a Bologna che è dovuto rientrare a Fontanarossa per un guasto al carrello. Si tratta del volo Ryanair FR1086 che sarebbe dovuto partire alle 10.50 e che è partito invece alle 11.20 ma subito dopo il decollo il pilota ha notato problemi al sistema di apertura e chiusura del carrello chiedendo così alla torre di controllo il permesso di fare rientro a Catania con un atterraggio di emergenza.

In aeroporto si sono subito attivate tutte le procedure previste in questi casi, ma il pilota è riuscito tranquillamente a riportare il velivolo – un Boeing 737-800 – in pista senza alcun problema per equipaggio e passeggeri se non un po’ di comprensibile paura. L’aereo ora si trova nell’area tecnica dell’aeroporto di Catania.