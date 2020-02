Incendio in un appartamento a Catania: sul posto i Vigili del Fuoco

Una densa nube di fumo in prossimità di via D'Annunzio ha fatto scattare l'allarme, conducendo all'intervento dei Vigili del Fuoco, tutt'ora in corso.

Fiamme in un appartamento di via Giuffrida a Catania, al terzo piano del palazzo del numero civico 38, dove è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dall’appartamento dello stabile è uscita una densa nube di fumo.

L’edificio in questione si trova in prossimità di via D’Annunzio. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento vi sarebbe un ragazzo di colore, che a seguito dell’incendio avrebbe riportato delle ustioni. Il pronto intervento ha permesso di salvare il ragazzo, trasportato all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Squadre dei Vigili del fuoco sul posto stanno ancora operando con ausilio della scala aerea e di automezzi di rincalzo e logistici.