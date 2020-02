Daniele Silvestri torna in concerto in Sicilia: annunciata una data

Daniele Silvestri tornerà in Sicilia per un live estivo. Per il momento annunciata un'unica data: biglietti già disponibili online e nei circuiti dedicati.

Regalo di San Valentino da parte del noto cantautore Daniele Silvestri ai fan: annunciate ieri via social le prime date del tour estivo. “Alla fine ho deciso: quest’estate suoniamo. E pure parecchio. Poi capiamo meglio come”, scrive. Tra le date, il musicista suonerà alla Cavea del parco della musica a Roma a fine luglio e il 29 agosto al Teatro antico di Taormina.

Il cantante mancava in Sicilia da un po’ e annuncia il suo ritorno selezionando uno dei palchi più suggestivi e pregiati della Sicilia, quello del Teatro antico. Una data da segnare sul calendario per tutti i fan, in attesa di conoscere ulteriori dettagli al riguardo dell’evento. Per il momento si tratta dell’unica tappa isolana annunciata, il 29 agosto alle 21, e i biglietti sono già disponibili online e sui siti web dedicati.

Gli eventi estivi di Taomusica si arricchiscono così di un altro grande concerto, dopo quelli, già annunciati, dei Simple Minds e di Alberto Urso.