Corri Catania 2020: inizia la vendita in anteprima delle magliette

La vendita sarà attiva solo nelle prossime ore nel cuore di via Etnea, dove sarà possibile conoscere in anteprima anche tutte le novità dell'edizione 2020 della corsa-camminata di solidarietà.

Inizia finalmente la vendita delle magliette per la dodicesima edizione della corsa-camminata di solidarietà “Corri Catania“. Stamattina è già disponibile per le prossime ore la vendita delle magliette celebrative con i numeri più bassi, dalla 10 alla 99.

La vendita sarà attiva dalle 10 alle 13 nel cuore di via Etnea, tra la villa Bellini e l’incrocio con via Umberto, dove i volontari della manifestazione sportiva hanno installato un banchetto informativo per conoscere tutte le novità della prossima edizione.

Negli scorsi giorni, la manifestazione ha annunciato il progetto di solidarietà in accordo con la Croce Rossa per la corsa in programma il 10 maggio 2020.