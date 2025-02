Durante la notte di ieri, è scattata un’operazione di soccorso per quattro giovani provenienti da Bronte, due ragazzi e due ragazze, che avevano deciso di avventurarsi verso la colata lavica di Ragalna. Dopo aver parcheggiato la loro auto, il gruppo ha proseguito a piedi, ma dopo circa sei chilometri, ha perso l’orientamento e si è trovato disperso tra i boschi dell’Etna.

L’arrivo dei soccorsi

Secondo quanto riportato dal portale Videostar, i quattro giovani, dopo essersi persi e aver perso l’orientamento durante la loro escursione sull’Etna, sono riusciti a trovare rifugio nella struttura conosciuta come “Casa Carpentiere”. Lì, fortunatamente al sicuro, hanno immediatamente dato l’allarme, contattando i soccorsi per chiedere aiuto. La situazione era delicata, con il freddo intenso e la difficoltà di muoversi in un terreno impervio.

I soccorritori sono intervenuti prontamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, che, con la loro esperienza, si sono fatti strada tra il difficile terreno montano. Accanto a loro, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, equipaggiati e preparati ad affrontare condizioni difficili, sono riusciti a raggiungere i giovani in difficoltà. Nonostante le difficoltà logistiche e le insidie del territorio, i soccorritori sono riusciti a metterli in sicurezza.

L’intervento della Croce Rossa

Durante l’operazione, una delle ragazze ha accusato un lieve malessere, probabilmente causato dall’abbigliamento non idoneo alle basse temperature della zona. Un’ambulanza della Croce Rossa è stata chiamata d’urgenza, e il personale sanitario ha prestato le prime cure alla giovane, che fortunatamente non ha avuto bisogno di un ricovero e si è ripresa rapidamente.

Al termine delle operazioni di soccorso, i quattro ragazzi sono stati accompagnati dai soccorritori alla loro auto, da dove hanno potuto fare ritorno a casa sani e salvi. Un episodio che, pur nel suo scampato pericolo, sottolinea l’importanza di essere sempre preparati e consapevoli quando si affrontano escursioni in zone difficili e a rischio.