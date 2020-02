Corri Catania 2020: svelato il progetto di solidarietà per la dodicesima edizione

Questa collaborazione si propone un obiettivo importante: dare nuovi mezzi alla Croce Rossa per aiutare i più bisognosi. A partire da fine febbraio via ai Corri Catania Point.

Domenica 10 maggio, è questa la data di un appuntamento che è ormai in calendario da ben dodici anni: Corri Catania. La corsa – camminata in giro per la città etnea è un evento che coinvolge ormai migliaia di persone, dalla famiglia pronta ad una domenica diversa all’atleta che vuole cimentarsi in un una nuova sfida.

Per quanto riguarda Corri Catania 2020, sarà “Check-up in Movimento” il progetto di solidarietà promosso dall’organizzazione: un’iniziativa importante per donare alla Croce Rossa di Catania un ambulatorio medico mobile per svolgere attività itineranti di prevenzione e screening sul territorio. È la seconda volta che l’organizzazione di volontariato viene scelta come beneficiario della raccolta fondi promossa dalla manifestazione, e per sottolineare l’importanza di questa collaborazione gli organizzatori hanno incontrato il presidente Stefano Principato, consegnandogli la maglietta edizione limitata “Verso… Corri Catania 2020”.

A tre mesi dal via, si stanno mettendo a punto tutti i dettagli dell’evento che inizierà con il Corri Catania Village, attivo in piazza Università a partire da giovedì 7 maggio con un ricco programma di attività che precederanno la corsa vera e propria. Intanto nei prossimi week-end si svolgeranno alcune iniziative durante le quali saranno disponibili in anteprima le magliette di Corri Catania 2020. L’attività promozionale che accompagnerà i catanesi fino allo “start” di maggio si attiverà a fine febbraio con l’apertura dei Corri Catania Point.