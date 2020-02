Meteo Sicilia, le previsioni della prossima settimana

Le previsioni dell'inizio della settimana: sole, nubi sparse e lieve aumento delle temperature. Ecco le condizioni meteo in Sicilia

La Sicilia si sta riabituando a giornate soleggiate in questa prima metà del mese di febbraio. Nonostante in alcune zone persiste il freddo invernale (con alcune minime intorno ai 0°C), si è potuto notare la lenta e continua persistenza di cielo sereno e l’aumento delle temperature (soprattutto nelle grandi metropoli siciliane).

Non varia di molto la situazione per la settimana in entrata. Infatti, i primi giorni si potrà notare un lieve aumento delle temperature nell’Isola; di pari passo, cielo soleggiato in tutta la Sicilia previsto per lunedì 17 febbraio. Per martedì 18 febbraio, invece, prevista la presenza di nuvole su gran parte delle province, ma senza un rilevante cambiamento di temperatura. Previsti, invece, temporali e precipitazioni per la giornata di giovedì 20 febbraio.

A Catania le temperature si stabilizzano tra una minima di 7°C e una massima di 17-18°C, con cielo prevalentemente sereno per i primi giorni della settimana. Ma proprio a partire da mercoledì 19 febbraio, si prevedono alcune nuvole in serata. A differenza di altre province isolane, non sono previste precipitazioni per la giornata di giovedì 20 febbraio (mentre a Palermo è previsto temporale).