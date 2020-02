Cosa fare nel weekend a Catania: i maggiori eventi in città e provincia

Numerosi gli eventi che sono in programma in questo weekend. Ecco cosa fare in questo fine settimana tra Catania e provincia.

Sarà un weekend ricco di eventi in programma quello che si appresta a cominciare, con la festa di san Valentino che oggi, come da tradizione, celebra gli innamorati. Con il fine settimana il carnevale entra sempre di più nel vivo, avvicinandosi alla settimana clou tra il 20 e il 25 febbraio.

Etna: escursioni e passeggiate

A causa delle temperature primaverili e per via dell’assenza di precipitazioni, gli impianti sciistici sull’Etna resteranno chiusi causa mancanza di neve. Tuttavia, il bel tempo consentirà di salire sul vulcano per passeggiate lungo i sentieri o per visitare i rifugi e ammirare il paesaggio magmatico.

Catania, in esposizione le candelore

I festeggiamenti agatini si sono ormai conclusi e sarà possibile rivedere la Santa in giro per la città nella consueta festività estiva. Nonostante la distanza che separa dall’estate, sarà ancora possibile ammirare i cerei votivi delle corporazioni che animano la festa e girano per le vie della città nei giorni e nelle settimane precedenti le solenni festività e che adesso rimarranno esposti presso la chiesa di San Nicolò l’arena in piazza Dante.

Catania, arte in movimento e opere polinesiane di Gauguin

Ancora in esposizione alcune delle opere del noto pittore francese e che sono ospitate presso il Palazzo della Cultura, sito in via Vittorio Emanuele II. All’interno della mostra sono presenti due percorsi, uno sulla frenesia dell’arte dell’immensa Cina e l’altro sulla Polinesia, terra che ha visto il famoso pittore Gaugin raccontare la bellezza di quelle zone. L’ingresso è a pagamento.

Carnevale di Misterbianco, al via le sfilate

Da questo fine settimana prenderanno il via gli eventi del carnevale di Misterbianco, che è stato riconosciuto dal Mibact, assieme a quello di altre 70 città, come patrimonio culturale e potrà godere dei relativi finanziamenti. Il corteo, che darà il via alle festività carnevalesche, prenderà il via domenica 16 febbraio a partire dalle ore 16.30 con i gruppi in maschera e i carri scenografici.

Carnevale di Acireale, continuano gli eventi

Il Carnevale di Acireale, dopo l’inaugurazione della scorsa settimana continua con gli eventi che animano la città durante il periodo carnascialesco. Nella giornata di oggi, 14 febbraio si terrà il concerto delle band storiche acesi e sarà dedicato a san Valentino con un flash mob che coinvolgerà gli innamorati. Sabato e domenica, invece, si terranno le classiche sfilate coi carri allegorici lungo le vie cittadine. Poi in serata si avranno i concerti, e vedranno esibirsi sabato 15 febbraio i Jumpin up swing band e domenica 16 febbraio i Kunsertu.