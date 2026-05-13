La rete della metropolitana di Catania si prepara a una nuova fase di interventi programmati per garantire maggiore sicurezza ed efficienza del servizio. In questo contesto rientrano alcune attività di manutenzione e adeguamento che comporteranno temporanee modifiche alla normale operatività delle stazioni, con l’obiettivo di migliorare nel tempo la qualità e l’affidabilità del trasporto pubblico cittadino.

La stazione “Italia” della metropolitana di Catania sarà temporaneamente chiusa al pubblico da lunedì 18 maggio fino a domenica 21 giugno per consentire l’esecuzione di interventi di adeguamento degli impianti antincendio. Durante il periodo dei lavori, i treni continueranno a transitare regolarmente lungo la tratta senza effettuare la fermata nella stazione interessata, garantendo così la continuità del servizio sull’intera linea metropolitana.

Nessuna variazione è prevista per le altre fermate, che resteranno pienamente operative. Per limitare i disagi agli utenti, è stato attivato il servizio di informazioni viaggiatori presso la stazione “Borgo”, dove sarà possibile ricevere assistenza e chiarimenti sugli spostamenti. La chiusura, pur temporanea, rientra in un più ampio intervento di manutenzione e sicurezza volto a migliorare l’affidabilità e gli standard dell’infrastruttura metropolitana cittadina.

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