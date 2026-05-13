Il Palio d’Ateneo 2026 torna a trasformare Catania in un grande campus diffuso, dove sport, musica e identità universitaria si fondono in un unico evento collettivo capace di coinvolgere migliaia di studenti. Dal 13 al 15 maggio la città vivrà tre giornate in cui le lezioni lasciano spazio alle competizioni e alla creatività, con circa 3.300 studenti-atleti pronti a sfidarsi in 13 squadre e 42 gare tra discipline sportive e momenti goliardici. Come sottolineato dal presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, si tratta di una manifestazione ormai radicata, pensata per gli studenti e diventata nel tempo una vera festa dell’università, dove la competizione si intreccia con lo spirito di appartenenza e la socialità.

Il cuore del Palio: il contest musicale “Tutti cantano al Palio”

Accanto alle gare sportive, uno degli elementi più attesi quest’anno è il contest musicale “Tutti cantano al Palio”, che ha trasformato i dipartimenti in vere e proprie band universitarie. Le facoltà si sono sfidate reinterpretando brani celebri o creando performance originali che mescolano ironia, cultura pop e riferimenti alla vita accademica. Scienze MMMFFNN apre la sfida con un brano rock energico, mentre Giurisprudenza punta sull’ironia con la reinterpretazione di “Por la mañana café”, di Bad Bunny.

Economia si presenta con “Tu vuo’ fa’ l’economista”, arricchita dalla presenza di ballerini latinoamericani studenti della facoltà, trasformando la performance in un vero show scenico. Il DISFOR propone una versione trap con “Affar di famiglia”, mentre Professioni Sanitarie porta ritmo e leggerezza con “Mi piace Professioni e allora muovi”, dimostrando come il contest sia diventato un linguaggio creativo condiviso tra tutti i dipartimenti.

Medley, remix e identità: la playlist degli studenti catanesi

Il Palio 2026 si distingue anche per la varietà e la creatività delle reinterpretazioni musicali che raccontano l’identità dei singoli dipartimenti. Medicina è tra i protagonisti più attesi, vincitrice dello scorso anno, con il suo tradizionale medley rap accompagnato da video e coreografie, ormai uno dei momenti più iconici dell’intero evento. Scienze Politiche propone un medley rock ispirato alla sigla di Rocky Balboa, mentre il DISUM rilegge “Quando torna il mio paese” trasformandolo in “Quando gioca il mio Disum”, mescolando ironia e senso di appartenenza.

Gli ingegneri portano in scena una reinterpretazione di “Bam Bam”, diventata un inno di facoltà tra energia e autoironia, mentre il Di3A propone “Non facciamo musica”, già diffuso in streaming. A chiudere il mosaico creativo il DSFS con il mix tra High School Musical e rap di “Fenicottero che si colora di rosa”, simbolo di un Palio sempre più contaminato da generi e linguaggi diversi.

Oltre la gara: il Palio come racconto generazionale

Più che una semplice competizione, il Palio d’Ateneo si conferma un grande racconto collettivo della vita universitaria, dove sport e musica diventano strumenti di espressione e appartenenza. Le 42 competizioni, la sfilata lungo via Etnea e le attività tra Cittadella universitaria e Capannine trasformano Catania in un unico grande palcoscenico, in cui ogni dipartimento costruisce la propria identità tra sfida e spettacolo. Più che una classifica, ciò che resta è una playlist condivisa: quella di una generazione che racconta la propria università tra ritmo, ironia e appartenenza.

Alla fine, al di là di chi vincerà il Palio, resterà una cosa sola: la colonna sonora di questi giorni. Ogni dipartimento avrà lasciato il suo segno, ogni performance avrà raccontato qualcosa di unico, ogni studente avrà contribuito a scrivere una pagina diversa della stessa storia. E allora la domanda è semplice: quale di queste hit vi è rimasta in testa? Quale facoltà vi ha sorpreso di più?

Perché il Palio non si guarda soltanto, si vive, si canta e si ricorda.