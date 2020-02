Carnevale di Acireale al via: gli eventi e il programma completo

Iniziano tra pochissimo gli eventi del Carnevale Acireale 2020, con la cerimonia d'apertura e il proseguimento delle feste che continuerà nelle settimane successive.

Uno dei carnevali più belli di Sicilia, che richiama ogni anno migliaia di gente da tutta la Sicilia, riparte domani con la cerimonia d’apertura che da il via agli eventi che celebrano il periodo di Carnevale e che vedrà la città di Acireale colorarsi con le maschere e i carri allegorici che animeranno la città. Anche quest’anno è previsto un biglietto d’ingresso. Inoltre sarà possibile acquistare l’abbonamento che consente di accedere a più spettacoli.

Il programma prevede alle ore 10 la Santa Messa celebrata dal vescovo Antonino Raspanti, a seguire si avrà l’apertura del set “il volto del Carnevale” alle ore 12 ed alle 15 verranno inaugurate le mostre nel centro storico. Sempre alle ore 15 si svolgerà uno degli eventi clou della giornata in piazza Duomo, quando il sindaco consegnerà le chiavi della città alla madrina della manifestazione, a cui seguirà la sfilata con i carri allegorici che partirà alle ore 17, con spettacoli che dureranno fino a sera.

La giornata di domenica 9, invece, sarà dedicata in mattinata all’esposizione dei carri, mentre nel pomeriggio alle ore 16 si avrà il via alla parata con in serata, a partire dalle ore 21:30 in piazza Duomo l’esibizione di Joe Mariani The Blues Brothers Band.

Si ricomincia il prossimo weekend, a partire da venerdì 14 febbraio con spettacoli e flashmob dedicati alla ricorrenza di San Valentino. Mentre sabato 15 febbraio si riavranno le sfilate dei carri allegorici con uno spettacolo alle ore 19 ed uno alle ore 21 sempre in piazza Duomo. La domenica 16 febbraio, invece, alle ore 11 si avrà l’inaugurazione della fiera del fumetto, mentre dalle ore 15:30 ci sarà la sfilata dei carri allegorici, ed alle ore 21 si avrà l’esibizione dei Kunsertu in piazza Duomo.

Le esibizioni e le sfilate continuano anche nei giorni seguenti, e cioè venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con sfilate in giornata e la sera poi, in piazza Duomo, il concerto di chiusura con diversi artisti che si esibiranno.

Anche il lunedì 24 si avranno eventi per animare la giornata, e vedranno a partire dalle ore 15:30 la sfilata dei carri infioratori, mentre in serata si avrà il concerto dei Sing-Hozzo, una tribute band dei Negramaro. L’ultimo giorno dedicato al carnavale è il martedì grasso, cha cade il 25 febbraio e che vedrà l’esposizione dei carri in mattinata, per poi, nel pomeriggio la sfilata di tutti i carri con uno spettacolo di cabaret alle ore 21 in piazza Duomo con i Falsi d’Autore, ed alle ore 23, la premiazione dei concorsi che chiuderà per quest’anno la manifestazione.