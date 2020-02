Cosa fare a Catania: ecco gli eventi del weekend

Catania si dimostra ancora una volta città viva e ricca di eventi per tutti i gusti, dall’amante della cultura allo sportivo accanito. Ecco una guida per soddisfare anche i palati più fini e passare un weekend diverso.

La festa di Sant’Agata è appena terminata, ma il fine settimana è alle porte e non c’è molto tempo da perdere per organizzarsi. Niente panico, però, perché il da farsi non manca mai. Il weekend che sta per iniziare, infatti, propone tanto per chi ama rimanere sempre in movimento e vivere la città.

“Agata Inedita”

Mostra fotografica organizzata al Museo Diocesano, nella sala Adiacente la “Casa del Fercolo”, con gli scatti di Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese che riprendono momenti legati alla Patrona di Catania attraverso prospettive mai viste ed eventi riservati e delicati come la pulitura del Busto reliquiario e dello Scrigno. L’intento dei fotografi è dare una nuova chiave di lettura e far scoprire nuovi aspetti ai tanti fedeli. La mostra sarà aperta nelle mattine di sabato e domenica.

Leggi anche: Festa Sant’Agata, tutte le mostre aperte da visitare: date e orari

“Fontalba Snow Trophy”

Per gli amanti della neve e degli sport invernali appuntamento imperdibile a Linguaglossa, Piano Provenzana Etna Nord, dove si terrà sabato e domenica la prima tappa di questo evento. Il “Mongibello” farà da sfondo a gare di sci, snowboard e snow volley, tutto condito da musica e cibo che trasformeranno tutto in una grande festa anche per i semplici visitatori.

“BOOM!!! Dal fumetto americano al Neopop”

Mostra organizzata al Palazzo Valle di Catania che racconta la trasformazione di tutti i personaggi nati dal fumetto e diventati oggi elementi cross mediali. L’esposizione ripercorre l’evoluzione e la storia del comic americano (presentando anche esempi di fumetti europei e giapponesi), in un percorso fatto di storie, di personaggi che nati ad inizio Novecento come strisce sui giornali, continuano ancora oggi a coinvolgere le nuove generazioni.

Carnevale di Acireale

Inizia questo sabato il “Più bel Carnevale di Sicilia”, immancabile nel calendario. Circondati dai famosissimi carri, si torna bambini per un giorno, immersi in un mare di colori, musica e maschere. Tantissimi gli appuntamenti imperdibili già dal primo giorno. Per non perdersi nulla ecco il programma dell’evento.

Leggi anche: Carnevale 2020: le feste da non perdere in Sicilia