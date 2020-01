Torna il Carnevale di Acireale: programma e date dell’edizione 2020

È disponibile il programma del rinomato Carnevale di Acireale per l'edizione 2020. Ecco quali saranno gli eventi in programma e le date dei festeggiamenti.

Anche quest’anno sta per arrivare il momento dei festeggiamenti di Carnevale. Acireale, naturalmente, ospiterà diversi eventi, per allietare grandi e piccoli. Ecco quelli da non perdere.

Il programma inizia sabato 8 febbraio, alle ore 10, con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Antonino Raspanti. Il set “Il Volto del Carnevale” aprirà alle 12 mentre le mostre del centro storico verranno inaugurate alle 15. L’evento clou della giornata sarà sempre alle 15 quando, in Piazza Duomo, quando il Sindaco consegnerà la chiave della Città alla Madrina del Carnevale. La parata di apertura, invece, sarà alle 17.

Tutta la giornata seguente, domenica 9, sarà dedicata all’esposizione e alla sfilata dei carri, e a due spettacoli in piazza Duomo, il primo alle 19 mentre il secondo alle 20.

I festeggiamenti riprenderanno venerdì 14 con spettacoli e flash mob in piazza Duomo. Nella mattinata di sabato 15 avranno inizio le sfilate mentre domenica 16 la giornata inizierà alle 9 con il trofeo del Carnevale corsa su strada “Correndo per Aci” e si concluderà alle 21 con “I Kunsertu” in concerto in piazza Duomo.

La serata di mercoledì 19 sarà dedicata a spettacoli in piazza Duomo, tra luci e danze. Molto ricca sarà la giornata di giovedì 20, che si aprirà alle 15 con Giorgio Vanni che incontra i fan nella piazza principale della città. Nel pomeriggio si avvicenderanno diverse sfilate, interessante quella dei Cosplayer, e diversi omaggi musicali, specialmente quelle Disney e K-pop. Il concerto di Giorgio Vanni, alle 20:30 davanti al Duomo, concluderà la giornata.

Esibizioni e sfilate occuperanno anche il tempo delle giornate seguenti, venerdì 21, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24. I festeggiamenti si concluderanno martedì 25 febbraio, con la prima sfilata delle ore 9:30 e la premiazione dei concorsi alle 23.