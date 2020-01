Cosa fare a Catania nel weekend: come trascorrere il fine settimana in città

È arrivato finalmente un altro fine settimana ma non sai come trascorrerlo? Ecco cosa fare e dove andare a Catania nel weekend.

Un’altra settimana è finalmente giunta al termine ed è, quindi, il momento di spogliarsi delle ansie del lavoro e degli impegni e godersi questo weekend a Catania. La città etnea offre sempre innumerevoli occasioni di svago e anche questo fine settimana saranno molti gli eventi e le attività che potranno intrattenere i catanesi. Ecco, allora, come trascorrere questo fine settimana a Catania in compagnia degli amici e dei propri cari.

Notte Nazionale del Liceo Classico

Per i nostalgici dei tempi della scuola, questo sabato in tutto il Paese si festeggerà la Notte Nazionale del Liceo Classico, occasione durante la quale le scuole di questo indirizzo apriranno le proprie porte alle città per lasciarsi scoprire e diffondere l’importanza della cultura umanistica.

Anche a Catania saranno numerosi gli istituti che prenderanno parte all’iniziativa, accogliendo non soltanto studenti ed ex studenti, ma l’intera comunità. Fino alla mezzanotte, quindi, i visitatori saranno guidati attraverso la storia e la filosofia, passando per il greco e il latino, per imparare ad apprezzare e valorizzare non soltanto un modo di fare scuola, bensì la fonte della nostra identità.

Eventi agatini

Per chi volesse, invece, cominciare a immergersi nell’atmosfera delle festività agatine, già a partire da questo weekend a Catania sarà possibile partecipare a eventi in onore della Santa Patrona della Città. Tra mostre e itinerari dedicati a Sant’Agata, si potrà andare alla scoperta della cultura etnea, che passa anche dal culto sentitissimo della sua Patrona. Si tratta di un’opportunità per passeggiare per le vie della Città, ammirandone le meraviglie architettoniche e storiche e riscoprendo l’identità catanese. In particolare, questa domenica il comune ha programmato un’apertura straordinaria e gratuita.

Weekend al cinema

Se, al contrario, non impazzite all’idea di trascorrere il vostro fine settimana affaticandovi troppo, una serata al cinema in compagnia degli amici resta sempre una valida alternativa. La programmazione cinematografica della settimana, infatti, si presenta ricca e adatta ai gusti più disparati, passando dalla commedia ironica italiana al classico letterario e ai film d’azione.

Infine, se di uscire non avete proprio voglia e la vostra massima aspirazione per il weekend è il divano, non perdetevi la puntata di “Meraviglie“, il programma di Alberto Angela che andrà in onda questo sabato e che avrà per protagonista proprio la città di Catania.