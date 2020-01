Catania e le sue Meraviglie, arriva la puntata di Alberto Angela: pubblicato il trailer

Meraviglie torna sabato prossimo su Rai1. Visiteremo il Duomo di Milano con la testimonianza d'eccezione di Roberto Bolle Official Page. Saliremo sul Gran Sasso e ci farà compagnia Lino Guanciale. A Catania ammireremo il Monastero dei Benedettini e Palazzo Biscari.Grazie per averci seguito questa sera, vi aspetto sabato prossimo per continuare il nostro viaggio tra le Meraviglie d’Italia.Un caro abbraccio a tutti.Alberto

Alberto Angela torna sul piccolo schermo per la puntata di "Meraviglie - La penisola dei tesori" girata a Catania: pubblicato il trailer del prossimo episodio.

I suoi fan più accaniti la aspettavano ormai da un mese, da quando Alberto Angela era stato avvistato a Catania per girare la puntata della sua nota trasmissione “Meraviglie“, adesso l’attesa è finalmente quasi finita. Sabato prossimo, 18 gennaio 2020 in prima serata, andrà finalmente in onda la terza puntata del programma del più amato divulgatore culturale televisivo in Italia.

Dopo gli avvistamenti sull’Etna e quelli, tra una folla festante di studenti, al Monastero dei Benedettini, Alberto Angela tornerà sul piccolo schermo. Due i tesori di Catania che verranno svelati agli spettatori: il Monastero dei Benedettini e il Palazzo Biscari.

Il Duomo di Milano sarà il punto di partenza della puntata di Alberto Angela, con la presenza straordinaria di Roberto Bolle. Il presentatore andrà poi alla scoperta dei tesori medievali che custodisce il Gran Sasso. Toccherà infine alla Sicilia, dove gli spettatori di tutta Italia potranno ammirare il Monastero dei Benedettini, capolavoro del tardo barocco, come viene definito dal trailer.

“Sembra davvero la facciata di un palazzo reale – afferma il conduttore mentre cammina lungo il cortile tanto noto agli studenti del Disum –, ma il ruolo delle facciate è proprio quello di mostrare ricchezza, prestigio e soprattutto il potere di chi vi abita”. Dopo il sacro, tocca anche al profano: Palazzo Biscari è il massimo esempio dello splendore dell’aristocrazia cittadina, di cui Angela definirà “straordinaria” la sala delle feste.

In attesa della puntata di sabato, in onda alle 21:20 su Rai 1, è già stato pubblicato il trailer, da vedere e rivedere in attesa del weekend.