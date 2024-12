Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, il cuore pulsante di Catania si trasformerà in un’affascinante vetrina di tradizioni, artigianato e cultura siciliana. Il Palazzo Biscari, uno dei simboli del barocco catanese, aprirà le sue porte per ospitare la tanto attesa mostra-mercato Magico Natale. Dalle ore 10.00 fino alle 21.00, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica, tra i profumi, i colori e i sapori delle eccellenze artigianali siciliane.

I mercatini di Natale

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, un’opportunità imperdibile per fare il pieno di bellezza, tradizione e regali natalizi unici. Gli artigiani locali presenteranno una vasta gamma di prodotti realizzati con maestria, dai gioielli fatti a mano alle ceramiche siciliane, dai tessuti pregiati agli oggetti in legno intagliato. Ogni prodotto racconta una storia di passione, di tradizione e di amore per il proprio territorio, perfetto per chi cerca regali speciali e unici.

Il Palazzo Biscari, con la sua eleganza barocca, rappresenta la location ideale per un evento che mescola arte, storia e tradizione. Le sue splendide sale, dai soffitti affrescati e dalle decorazioni d’epoca, creano una cornice perfetta per esporre le meraviglie artigianali della Sicilia. Ogni angolo del palazzo si trasformerà in una vetrina di creatività, dove il visitatore potrà scoprire le bellezze dell’isola, attraverso oggetti che raccontano la storia delle mani esperte di chi li ha creati.

Catania e i magici mercatini

Accanto agli storici mercatini di Natale, ormai un appuntamento fisso in Piazza Università, la mostra-mercato del Palazzo Biscari offrirà una proposta esclusiva e affascinante, unendo l’antico al moderno, il classico al contemporaneo. La città di Catania, infatti, si prepara a vivere un periodo natalizio indimenticabile, con un’offerta di eventi culturali che accompagnerà i cittadini e i turisti per tutto il mese di dicembre.

“Magico Natale” è anche un invito a riscoprire Catania e il suo patrimonio storico, artistico e culturale. Un’occasione per passeggiare nel centro città, scoprire i vicoli più caratteristici e fermarsi in uno dei numerosi locali che popolano la zona, per assaporare le prelibatezze tipiche della cucina siciliana. Il tutto, immersi nell’atmosfera calda e accogliente di un Natale che a Catania ha il sapore autentico delle tradizioni.