Carnevale 2020: le feste da non perdere in Sicilia

Il Carnevale 2020 è quasi alle porte e presto le strade si riempiranno di colori. Scopriamo, quindi, quali sono le feste più belle da non perdere in Sicilia.

Il periodo più colorato e originale dell’anno è ormai quasi alle porte e sono già molti i comuni di Sicilia che si apprestano a dare spettacolo per questo Carnevale 2020. Le feste carnevalesche, infatti, suscitano sempre un grande fascino, specialmente nei più piccoli, tingendo le vie di allegria, coriandoli, musica e danze. In Sicilia, in particolare, il Carnevale non può che essere celebrato all’insegna delle sfilate di carri allegorici e costumi artigianali e sono moltissimi i piccoli borghi e paesi che offrono ogni anno parate folcloristiche uniche nel loro genere. Scopriamo, quindi, alcune delle feste più belle dell’Isola, da non perdere assolutamente per questo Carnevale 2020.

Carnevale 2020: a Misterbianco i costumi più belli

Il Comune di Misterbianco ormai da anni fa dei suoi costumi artigianali e originali un motivo di vanto in tutta l’Isola. I misterbianchesi, non a caso, sono molto orgogliosi della propria festa di Carnevale, nota in tutta la Sicilia proprio per i costumi sempre diversi e ispirati a una tematica nuova ogni anno. Durante tutto l’anno, in effetti, le differenti associazioni carnevalesche si adoperano per confezionare gli abiti più stravaganti e allegri, che possano affascinare e conquistare i visitatori. Il Carnevale a Misterbianco avrà luogo dal 16 al 25 febbraio, con un programma ricco di eventi e manifestazioni.

Feste di Carnevale in Sicilia: i carri monumentali di Acireale

Se Misterbianco è noto nell’Isola per via dei suoi stupendi costumi, Acireale è, senz’altro, la patria dei carri allegorici più stravaganti e monumentali. Si tratta di una delle parate carnevalesche più conosciute in tutto il Paese, attraendo migliaia di turisti ogni anno. I carri, che durante il periodo di Carnevale sfilano giganteschi tra i palazzi del centro, rappresentano spesso uomini politici o dello spettacolo, rappresentando anche tematiche di attualità sempre con una vena di ironia e satira. Le celebrazioni si svolgeranno tra l’8 e il 25 febbraio.

Carnevale 2020: eros a Francavilla di Sicilia

Il Carnevale di Francavilla di Sicilia, che si svolgerà tra il 22 e il 25 febbraio, si inscrive sotto il segno dell’eros e della spavalderia. Durante questo periodo, infatti, la via centrale si anima di musica e danze, diventando quasi una sorta di balera a cielo aperto. In questa occasione, coperti da maschere, ci si lascia andare a qualche contatto fisico birbante, sempre all’insegna, tuttavia, dello scherzo e dello spirito carnevalesco. La carica erotica dei festeggiamenti francavillesi si può ritrovare anche nella simbologia del rito conclusivo, un finto corteo funebre in onore di Re Carnevale. Sul carro si trasporta un fantoccio adornato di simboli come il baccalà, la salsiccia, provole e l’asso di mazze.

Carnevale storico: la rievocazione di Saponara

Tra i più particolari festeggiamenti del Carnevale si trova, senza dubbio, quello di Saponara, in provincia di Messina. Qui si celebra un sorta di Carnevale storico, durante il quale si mette in scena una rievocazione della cosiddetta “sfilata dell’orso e della corte principesca”, una tradizione che risale alla fine dell’Ottocento. La parata ha luogo nel primo pomeriggio del Martedì Grasso, momento in cui è possibile ammirare le maschere principali dell’orso, dei domatori, del principe e della sua corte di cavalieri. Attraverso la sfilata si rievoca la cattura di un orso aggressivo da parte del principe Domenico Alliata. Le celebrazioni si svolgeranno tra il 16 e il 25 febbraio 2020.

Carnevale 2020: le danze storiche di Regalbuto

A Regalbuto il Carnevale si festeggia danzando. Nulla di nuovo, se non fosse che si tratta di danze storiche, come contraddanze, balli popolari e particolari coreografie di gruppo e di coppia in vestiti tradizionali. Da non perdere neanche la sfilata dei carri allegorici e gli spettacoli musicali che animano tutto il paese e lo riempiono di allegria e di un’atmosfera festosa. Il Carnevale di Regalbuto ha luogo tra il 23 e il 25 febbraio.

Carnevale in Sicilia: Palazzolo Acreide

A Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il Carnevale affonda le sue radici in un’antica processione religiosa in onore della Madonna Odigitria. In quell’occasione alcune donne, avvolte in un ampio mantello chiamato “ntuppatedde”, ballavano e correvano tra la folla, disturbando il corteo dei fedeli. Oggi il Carnevale di Palazzolo Acreide si caratterizza per la bellezza dei suoi carri e l’allegria delle sue musiche, le lo rendono una delle feste carnevalesche più amate dell’Isola. Le celebrazioni si estenderanno tra il 22 e il 25 febbraio.

Carnevale 2020: la sfilata di Sciacca

Tra il 20 e il 25 febbraio a Sciacca si rivivranno i giorni dei Saturnali romani, dai quali trae le origini del suo celebre Carnevale. L’atmosfera carnevalesca del comune in provincia di Agrigento si deve, comunque, anche al duca di Ossuna, il quale ordinò che tutti gli abitanti si mascherassero il giorno prima dell’inizio della Quaresima. Durante questo periodo i carri sfilano per le vie di Sciacca, dove si celebra anche la consegna delle chiavi della città a Beppe Nappa, tradizionale maschera della Commedia dell’Arte.

Carnevale in Sicilia: il funerale “do nannu” a Cinisi

Il Carnevale di Cinisi, in provincia di Palermo, è senz’altro uno dei più particolari e insoliti della Sicilia. Qui la maschera tradizionale per eccellenza è quella del “nannu” (il nonno), il cui funerale simboleggia la fine delle festività carnevalesche. Quest’anno la festa si svolgerà tra il 22 e il 25 febbraio.