Cosa fare a Carnevale 2020: i maggiori eventi in provincia di Catania

Sono numerosi gli eventi che rallegreranno il periodo carnevalesco in tutta la Città. Ecco, quindi, cosa fare per il Carnevale 2020 a Catania e provincia.

Avete voglia di giocare, ballare e divertirvi, ma non sapete ancora cosa fare a Carnevale 2020? A Catania e provincia sono numerosi gli eventi, tra le tradizionali di sfilate di carri allegorici e le feste danzanti sparse per tutta la città, che si susseguiranno durante tutto il periodo. Dopo le festività agatine, infatti, si lascia il passo ai colori, alla musica e agli scherzi carnevaleschi, che tra il 22 e il 29 febbraio intratterranno adulti e piccini. Ecco, quindi, come trascorrere questo Carnevale 2020 in provincia di Catania.

Carnevale di Acireale: la sfilata dei carri allegorici

Si tratta di una delle sfilate di Carnevale più famose e amate di tutta la Sicilia, grazie ai suoi imponenti carri in cartapesta colorata, che rallegrano le vie di Acireale in questo periodo dell’anno. Anche per il Carnevale 2020, quindi, il comune di Acireale offrirà un vasto programma di eventi, che intratterranno quanti dai comuni limitrofi o dal resto del Paese vorranno vivere appieno l’atmosfera giocosa e scanzonata di questa ricorrenza.

Il programma del Carnevale di Acireale 2020.

Carnevale di Misterbianco: i costumi più belli dell’Isola

Diretto concorrente dell’evento acese, sia per fama che per favore di pubblico, il Carnevale di Misterbianco si distingue, invece, per la bellezza e particolarità dei suoi costumi. Ragione di vanto per gli abitanti del comune alla periferia di Catania, le associazioni carnevalesche misterbianchesi si dedicano durante tutto l’anno alla creazioni di maschere e costumi unici nel loro genere e che incantano sempre per originalità e allegria nei colori.

Il programma del Carnevale di Misterbianco 2020.

NaturalMente Carnevale alla Villa Bellini

Anche il Comune di Catania festeggerà il Carnevale 2020 con un evento dedicato ai più piccoli e che riempirà di allegria e coriandoli la Villa Bellini. L’iniziativa avrà luogo il 24 e il 24 febbraio e avrà lo scopo di sensibilizzare la comunità e i bambini al rispetto dell’ambiente e della propria Città.

Il programma dell’iniziativa alla Villa Bellini.