Carnevale 2025: Quest’anno il Carnevale si celebrerà domenica 2 marzo. E a differenza di festività come il Natale, che ha una data fissa ogni anno, il Carnevale è una festa mobile, che varia di anno in anno.

Carnevale 2025, date diverse in tutta Italia

Questo dipende dal calendario liturgico, che stabilisce la data in base alla Pasqua, che a sua volta segue il ciclo lunare. Inoltre, le celebrazioni del Carnevale possono differire a seconda che si segua il rito romano o il rito ambrosiano. Il rito romano, che è il più comune, determina il Carnevale come l’ultimo periodo di festa prima della Quaresima, che inizia il Mercoledì delle Ceneri. Il rito ambrosiano, invece, celebra il Carnevale con qualche giorno di differenza, in base alla sua tradizione liturgica.

A celebrare il rito ambrosiano sono il capoluogo lombardo e diverse località della regione. Proprio per questo la Lombardia vive il suo momento clou il Sabato Grasso, che quest’anno cade l’8 marzo 2025, giorni dopo il resto d’Italia. Mentre in molte regioni i festeggiamenti si spengono prima, qui l’atmosfera carnascialesca continua a dominare, regalando un’ulteriore occasione di divertimento e follia prima dell’inizio della Quaresima.

Carnevale 2025, le date dei festeggiamenti

Per il Carnevale 2025 le date da segnare sul calendario saranno:

Domenica 16 febbraio 2025 : Inizio del Carnevale

: Inizio del Carnevale Giovedì Grasso : 27 febbraio 2025

: 27 febbraio 2025 Carnevale : Domenica 2 marzo 2025

: Domenica 2 marzo 2025 Martedì Grasso : 4 marzo 2025

: 4 marzo 2025 Mercoledì delle Ceneri : 5 marzo 2025

: 5 marzo 2025 Fine del Carnevale Ambrosiano : 8 marzo 2025

: 8 marzo 2025 Venerdì Santo : 18 aprile 2025

: 18 aprile 2025 Pasqua: 20 aprile 2025

Carnevale 2025, gli eventi più belli in Sicilia

Durante le festività di Carnevale numerosi saranno gli eventi in Sicilia, e ogni angolo della nostra Isola si trasformerà in un palcoscenico ricco di colori, musica e risate. Tra i più seguiti e importanti ricordiamo il Carnevale di Acireale in programma dal 15 febbraio al 4 marzo. Il Carnevale di Misterbianco, noto per i suoi costumi artistici, si svolgerà dal 23 febbraio al 4 marzo. Riposto ospiterà eventi festosi il 23 febbraio, con sfilate e balli di gruppo, fino al 4 marzo. Sciacca offrirà un Carnevale vivace dal 22 febbraio al 2 marzo, con carri allegorici e il Lunapark . Gli altri Carnevali in Sicilia si terranno a Porto Empedocle, Ravanusa, Adrano, Bronte, Enna, Grammichele e Ramacca, tra il 22 febbraio e il 4 marzo.