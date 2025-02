Per la settimana di Carnevale la Sicilia si veste di musica, colori e risate! . Ogni anno, numerosi comuni siciliani si trasformano in palcoscenici viventi, ospitando eventi straordinari che attirano migliaia di visitatori. Sfilate di carri allegorici, eventi in maschera, danze e spettacoli teatrali invadono le strade, offrendo esperienze indimenticabili per grandi e piccini. Di seguito alcuni dei Carnevali più belli in Sicilia!

Carnevale di Acireale

Anche per quest’anno il Carnevale di Acireale continua ad attirare migliaia di visitatori. D’altronde è considerato il Carnevale più bello in Sicilia. Imperdibili le sfilate dai Carri Allegorici in giro per la città. Ogni carro è una vera opera d’arte, frutto di mesi di lavoro. Le date per assistere al tanto atteso evento: 15.16.22.23.27.28 febbraio e 1,2,3,4, marzo 2025. Si potrà entrare gratuitamente solo durante i giorni: 21,27,28 febbraio e 3 marzo.

Carnevale Misterbianco

il carnevale di Misterbianco vanta i costumi più belli di Sicilia. Le tradizionali sfilate dei gruppi mascherati beh vedono come protagonisti delle vere e proprie opere d’arte di sartoria la cui realizzazione richiede mesi di lavoro. Per i più curiosi si ricorda che proprio a Misterbianco esiste un Museo del Carnevale, dove vengono esposti i costumi più belli. Date: 23 febbraio- 4 marzo 2025. Gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Carnevale di Riposto

Riposto si prepara a vivere un Carnevale 2025 indimenticabile, con un programma ricco di eventi che faranno battere il cuore di tutta la comunità. Domenica 23 febbraio, dalle 9:30 in poi, la piazza di Carruba sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti, accogliendo mascotte, sfilate in maschera e balli di gruppo che riempiranno l’aria di allegria e spensieratezza. Un’occasione imperdibile per divertirsi insieme e vivere la magia del Carnevale in una delle zone più belle del comune marinaro! La festa si concluderà il 4 marzo.

Carnevale di Sciacca

Il Carnevale di Sciacca è uno degli eventi più attesi e vivaci della Sicilia, famoso per la sua atmosfera festosa e le tradizioni secolari. Ogni anno, la città si trasforma in un palcoscenico di colori, musica e allegria, con le sfilate di carri allegorici che raccontano storie di satira e fantasia. Il Carnevale di Sciacca è anche un’occasione per scoprire la cultura locale e degustare piatti tipici. Date: 22,23,28 febbraio- 1,2 marzo 2025.

Quest’anno sarà presente anche un Lunapark in Via Salvatore Allende

Gli altri Carnevali in Sicilia

Numerosi gli eventi anche in tutte la altre zone della Sicilia. Nell’area di Agrigento si potrà assister al Carnevale di Porto Empedocle nei giorni 1,2,3,4 marzo. E ancora il Carnevale di Ravanusa nei giorni 2,3,4 marzo.

A Catania e nei Paesi Etnei si potrà assistere, oltre ai già citati eventi, anche la Carnevale di Adrano nei giorni 1 e 4 marzo. Carnevale di Bronte nelle date 27 febbraio e 2 e 4 marzo.

Ad Enna il Carnevale di Centrupide in programma dal 27 febbraio al 4 Marzo. Carnevale Agira in data dal 22 febbraio al 4 marzo. Carnevale di Grammichele nele date 1,2,4 marzo 2025. E infine il Carnevale di Ramacca in date 27 febbraio e 1,2,4 marzo.