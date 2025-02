Il Carnevale di Acireale non è solo un’esplosione di colori, musica e tradizione, ma anche un’esperienza coinvolgente e indimenticabile capace di emozionare e far divertire a qualunque età. È uno spettacolo straordinario che cattura l’anima di chi vi partecipa, trasportandolo in un mondo magico fatto di carri allegorici maestosi, luci sfavillanti e un’atmosfera di festa contagiosa.

La storia di un carnevale senza tempo

La storia del Carnevale di Acireale affonda le sue radici nel XVI secolo, quando la festa era caratterizzata da balli sfrenati e satira pungente. Tra le prime maschere della tradizione spiccava “Abbattazzu“, caricatura della classe clericale, simbolo di un’irriverenza che ancora oggi caratterizza l’evento. Nei secoli successivi, il Carnevale si arricchì di nuove maschere e tradizioni, fino ad arrivare alle spettacolari sfilate di carri in cartapesta e infiorati che lo hanno reso celebre in tutta Italia.

( Per ulteriori curiosità sulle celebri maschere Siciliane, come quella dell’Abbattazzu leggiil nostro articolo Da Peppe Nappa all’Abbatazzu: la storia delle celebri maschere del carnevale siciliano – LiveUnict)

Un viaggio tra arte e fantasia: i carri del carnevale

Uno degli elementi più iconici della manifestazione sono i carri allegorici, vere e proprie opere d’arte in cartapesta che, grazie alla maestria dei Mastri carrai, prendono vita con movimenti scenografici e giochi di luce. Le dimensioni monumentali e la ricchezza dei dettagli rendono questi giganti colorati una meraviglia per gli occhi. Non meno spettacolari sono i carri infiorati, decorati con migliaia di fiori freschi che creano composizioni fiabesche e suggestive, illuminate con sistemi unici al mondo.

Come arrivare al carnevale di Acireale

Raggiungere Acireale per partecipare a questa festa straordinaria è semplice:

In Aereo : L’aeroporto più vicino è quello di Catania-Fontanarossa, da cui è possibile proseguire con taxi, autobus o auto a noleggio.

: L’aeroporto più vicino è quello di Catania-Fontanarossa, da cui è possibile proseguire con taxi, autobus o auto a noleggio. In Treno : La stazione ferroviaria di Acireale è ben collegata con le principali città siciliane.

: La stazione ferroviaria di è ben collegata con le principali città siciliane. In Auto : Basta percorrere l’ autostrada A18 (Messina-Catania) e uscire ad Acireale .

: Basta percorrere l’ (Messina-Catania) e uscire ad . In Autobus: Diverse compagnie offrono servizi diretti per Acireale, quali Flixbus e Interbus.

Pacchetti speciali: escursione sull’Etna e carnevale

Per chi vuole vivere un’esperienza ancora più completa, alcune compagnie di autobus offrono pacchetti turistici esclusivi. Il tour prevede un’escursione mattutina sull’Etna, con la possibilità di ammirare panorami mozzafiato e respirare l’aria pura del vulcano più alto d’Europa. Dopo un pranzo al sacco, il viaggio prosegue nel cuore del Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici. Un’opportunità perfetta per adulti e bambini, al costo di soli 30 euro a persona. I pacchetti possono essere prenotati tramite agenzia o online, i costi possono variare.

Dove parcheggiare

Per chi arriva in auto, il Comune mette a disposizione parcheggi strategici:

Via Galatea , a pochi passi da Piazza Cappuccini, da cui si può raggiungere il centro storico a piedi.

, a pochi passi da Piazza Cappuccini, da cui si può raggiungere il a piedi. Via Tupparello , con ampi spazi di sosta.

, con ampi spazi di sosta. Via Igea, ex scalo ferroviario, riservato ai camper.

Il programma del carnevale di Acireale 2025

Il Carnevale si sviluppa in più giornate, con eventi, spettacoli e sfilate imperdibili. Ecco alcuni appuntamenti clou:

Sabato 15 febbraio : Apertura ufficiale con la consegna delle chiavi della città a Re Burlone e la prima sfilata notturna.

: Apertura ufficiale con la consegna delle chiavi della città a e la prima sfilata notturna. Domenica 16 febbraio : Esibizione dei carri, concerti e animazioni per tutte le età.

: Esibizione dei carri, concerti e animazioni per tutte le età. Sabato 22 e domenica 23 febbraio : Sfilate spettacolari, musica dal vivo e performance artistiche.

e : Sfilate spettacolari, musica dal vivo e performance artistiche. Sabato 1° marzo e domenica 2 marzo : Spettacoli e intrattenimento fino a tarda notte.

e : Spettacoli e intrattenimento fino a tarda notte. Martedì 4 marzo: Gran finale con la premiazione dei carri e il tradizionale rogo di Re Burlone.

Costi e biglietti

Per partecipare alle sfilate, sono disponibili diverse opzioni:

Biglietto giornaliero : 8,00 € in prevendita, 10,00 € il giorno dell’evento.

: 8,00 € in prevendita, 10,00 € il giorno dell’evento. Abbonamenti : 6 ingressi: 35,00 € 4 ingressi: 24,00 € 2 ingressi: 14,00 €

: Sconti per gruppi : Pacchetto da 25 ingressi a 180,00 €.

: Pacchetto da 25 ingressi a 180,00 €. Tariffe Giovani : 12-18 anni: 6,00 € Fino a 12 anni (altezza superiore a 120 cm): 3,00 €

:

Un’esperienza da non perdere

Il Carnevale di Acireale è molto più di una festa: è un’esperienza che lascia il segno, un viaggio tra arte, tradizione e divertimento. Che tu voglia ammirare i carri, ballare tra le maschere o esplorare l’Etna prima di immergerti nella magia carnevalesca, questo evento saprà regalarti emozioni uniche. Non perdere l’occasione di vivere uno dei Carnevali più belli d’Italia:

Acireale ti aspetta!