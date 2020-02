Anche Catania ha il suo Carnevale: eventi in programma alla Villa Bellini

Evento organizzato per i più piccoli, tra gioco ed educazione ambientale, per imparare divertendosi. Non si tratterà solo di giocare, ma sopratutto di creare nei più piccoli una senso di responsabilità e sensibilità verso le tematiche ambientali.

Domenica 23 e lunedì 24, al Giardino Bellini, avrà luogo l’evento dedicato ai bambini e all’ambiente. “Il carnevale è più divertente nel rispetto dell’ambiente”, è questo lo slogan di “NaturalMente Carnevale”.

Non è solo gioco, ma sopratutto attività sociali e culturali rivolte a creare nei più piccoli una senso di responsabilità e sensibilità verso le tematiche ambientali. Sono tante le iniziative che avranno luogo in questi giorni, tra animazione, ballo, laboratori, il tutto creato grazie alla collaborazione dell’ Assessorato Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi con la Pubblica Amministrazione e con Sponsor Privati.

Le attività si svolgeranno in entrambi i giorni dalle 10 alle 13. Domenica avranno luogo animazione e giochi per i bimbi, laboratori in cui i piccoli protagonisti della giornata creeranno le proprie mascherine con materiali di riciclo, e tante altre attività con numerosi ospiti.

Lunedì invece si terrà la sfilata in maschera dei bambini ed uno spettacolo di magia, oltre ad attività varie sempre presenti e curate dagli animatori scolastici.