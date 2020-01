Lavoro a Catania e provincia: tutte le offerte disponibili

Lavoro a Catania e provincia: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle posizioni aperte da Leroy Merlin a StMicroelectronics.

Centinaia di persone cercano lavoro a Catania e provincia ogni giorno. E ogni giorno vengono pubblicate altrettante offerte e annunci di posti vacanti. Vediamo le posizioni aperte secondo gli aggiornamenti delle ultime ore.

Consulente di Interior Design – Leroy Merlin

La nota azienda Leroy Merlin nella sede di Catania è alla ricerca di un consulente di Interior Design. I requisiti richiesti sono la Laurea in Architettura o Interior Design; Portafoglio Clienti consolidato ; Flessibilità oraria. Come competenze che il candidato deve avere. attitudine alla vendita; buone capacità di organizzazione e pianificazione; networking e buone capacità relazionali; buone capacità tecniche e progettuali. Si tratta di un impiego a tempo pieno. Per ulteriori informazioni e per inviare la candidatura occorre visitare il sito ufficiale dell’azienda.

Agente immobiliare – Tecnocasa Franchising S.p.a

Tecnocasa Studio Catania Est desidera ampliare il proprio organico in vista di una nuova apertura. l’agenzia è alla ricerca di gente giovane e dinamica per ricoprire il ruolo di agente immobiliare. Per candidarsi lo si può fare attraverso Linkedin, o altri portali di ricerca lavoro come subito.it dove l’annuncio è stato inserito.

Sviluppatore Web – CTMobi srls

La start up cerca una risorsa da inserire nel team di sviluppatori che si occupa della realizzazione di prodotti innovativi, efficienti e all’avanguardia. L’impiego a tempo pieno prevede 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Occorre avere buona conoscenza di PHP, Javascript, jQuery, CSS3, HTML5 e Bootstrap. Viene considerata anche la conoscenza di Git, Sass, Materializecss e Gulp, nonostante non sia indispensabile.

STMicroelectronics – Cloud Solution Architects

Il Cloud Solution Architect è un professionista che si occupa di progettare e gestire architetture cloud che siano flessibili e sempre adattabili alle esigenze di business dell’azienda. Si tratta, dunque, di una figura sempre più apprezzata e ricercata nel mercato del lavoro. I requisiti richiesti ai candidati comprendono: una laurea magistrale o master, da 2 a 5 anni di esperienza e una fluente conoscenza del Business English. Inoltre la figura ricercata deve avere: un’accurata conoscenza dei sistemi di cloud computing architecture: integrazione, amministrazione e management; conoscenza delle piattaforme cloud AWS, Ms Azure, SalesForce, SAP, RedHat.

