Lavoro Catania: offerte per laureati e diplomati

Diverse le possibilità di lavoro a Catania, dove aziende piccole e grandi cercano personale da assumere per svariate posizioni da ricoprire.

Il 2020 si è aperto da appena sette giorni e tra i buoni propositi per l’anno nuovo molti cercheranno un impiego stabile. Le opportunità di lavoro a Catania con il nuovo decennio non mancano, basta cercare. Diversi gli enti che propongono stage e contratti a tempo determinato in città e provincia: vediamo le offerte principali.

Offerte lavoro Catania: IKEA

La sede Ikea di Catania cerca uno stagista per un ruolo nell’amministrazione del deposito. Tra i requisiti, richiesta una laurea in Ingegneria (preferibilmente gestionale) e un’esperienza lavorativa in magazzino o come titolare di una attività. Tra gli altri requisiti, richiesta anche un’elevata conoscenza di Excel. I candidati possono candidarsi entro il 19 gennaio sul sito dell’azienda. La tipologia di contratto offerta è uno stage full time nel settore “Logistica & supply chain”.

Ancora in ottica “lavoro Catania”, l’azienda di mobili d’arredo svedese cerca anche un addetto vendite da assumere nella sua sede etnea. L’annuncio, tuttavia, è rivolto solo alle categorie protette dall’art.18 L.68/99 (orfani di lavoro). Il contratto offerto è un part-time, con disponibilità di lavoro nei weekend e su turnazione. Le domande per questa posizione vanno inviate tramite il modulo sul sito Ikea entro il 16 gennaio.

Lavoro Catania: Humanitas

L’azienda Humanitas Catania ricerca dei candidati adatti al ruolo di addetti al servizio clienti. Per candidarsi basta il possesso del diploma di scuola secondaria. Altri requisiti sono una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel. Per quanto riguarda questa posizione, il contratto è a tempo indeterminato part-time. Ci si può candidare tramite il modello di candidatura semplice sul sito “indeed.com”.

Cerco lavoro Catania: Joma Sport

La Joma Sport, marchio spagnolo che produce abbigliamento sportivo, è alla ricerca di un rappresentante/promoter per il suo brand nella Sicilia Orientale. Il candidato ideale è una ragazza/o laureato in Scienze Motorie, un sub agente stesso settore, un commesso negozio articoli sportivi e/o persona comunque attinente il mondo sportivo locale. L’annuncio specifica, inoltre, che agenzie o agenti con mandati di marchi importanti. I candidati possono inoltrare la domanda sul sito di ricerca impiego Linkedin.

Comune di Aci Castello assume

Ultimi giorni per candidarsi per due posti di lavoro in provincia di Catania, nel comune di Aci Castello. Qui, stando a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. I candidati possono inviare la loro domanda entro il 9 gennaio. Inoltre, si specifica che il bando integrale è pubblicato sul sito del comune di Aci Castello, all’indirizzo “Concorsi, gare e avvisi”.

Assunzioni Asp Sicilia

Tra le altre offerte di lavoro, stavolta allargato alla Sicilia, nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio diverse Asp provinciali hanno pubblicato diversi concorsi pubblici e mobilità regionale/interregionale. In particolare, assumono le Asp di Enna, Agrigento, Ragusa e Messina.

