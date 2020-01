Assunzioni all’Asp di Agrigento: posti disponibili e scadenze

Nuove assunzioni all'Asp di Agrigento: tutte le informazioni utili.

Tra le varie Asp siciliane, che hanno indetto concorsi per l’assunzione di nuovo personale c’è anche quella di Agrigento. Indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi di direzione di unità operativa complessa:

chirurgia generale P.O. Sciacca;

recupero e riabilitazione funzionale P.O. Agrigento;

urologia P.O. Sciacca.

Il testo integrale del bando, completo di requisiti, generali e specifici, le modalità di partecipazione e lo schema del bando verrà pubblicato sul sito dell’Azienda alla sezione “concorsi”. La scadenza per le candidature è fissata il 2 febbraio 2020.