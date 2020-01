Epifania 2020: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

Ecco gli orari di apertura e chiusura dei principali centri commerciali di Catania e provincia in occasione dell'Epifania.

Terminate le vacanze natalizie e i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, in occasione della festa dell’Epifania è possibile prolungare ancora un po’ il periodo di ferie. Molti ne approfitteranno per ultimare gli acquisti lasciati in sospeso o per rilassarsi con un po’ di shopping. Per precauzione, tuttavia, è sempre bene consultare gli orari di apertura dei centri commerciali della provincia, che potrebbero subire modifiche proprio durante questo periodo. Infatti, da pochi giorni è iniziata la stagione dei saldi in Sicilia ed è probabile che molti ne approfitteranno per fare compere.