Saldi invernali 2020: comunicata la data d’inizio a Catania

Tramite decreto assessoriale, il Comune ha reso nota la data d'inizio e di conclusione dei saldi invernali 2020 a Catania.

Tempo di saldi a Catania. Il comune, tramite decreto assessoriale, ha finalmente comunicato quando sarà possibile dare ufficialmente il via alla stagione dei saldi invernali in città.

È stato stabilito, si legge sul sito della municipalità etnea, che le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2020 – 2021 possono essere effettuate dal 2 gennaio al 15 marzo. Mancano quindi circa due settimane all’inizio dei saldi invernali in città, anche se è prevedibile che alcuni negozi proveranno ad anticipare la data fornita dal comune. La data d’inizio dell’anno venturo anticipa comunque quella degli anni scorsi, quando i saldi erano cominciati in prossimità dell’Epifania.

Le strade dello shopping si preparano quindi a un altro inverno particolarmente caldo in termini di sconti e così faranno anche i diversi centri commerciali a Catania e dintorni. Ogni anno, infatti, sono centinaia le famiglie che tirano la cinghia fino a Capodanno in attesa di rimandare gli acquisti meno urgenti ma comunque necessari all’inizio dei saldi.

I catanesi non sono i soli in questa attesa; è prevedibile che una situazione simile si verifichi nel resto dell’Isola.

Leggi anche: Saldi invernali 2020: la data d’inizio in Sicilia