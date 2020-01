CALCIO CATANIA – Subito smentita AON: “Non siamo nella trattativa”

AON attraverso un comunicato rende noto di essere estranea nella trattativa per rilevare il Calcio Catania.

Aon ha smentito con un nota il coinvolgimento nel gruppo di imprenditori interessati all’acquisto della squadra rossazzurra. “In merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di informazione – si legge nel comunicato -, Aon precisa di non essere in alcun modo coinvolta nelle trattative per rilevare il Catania Calcio“

Parole diverse ma stessa sostanza anche nel comunicato di Italpizza: “È apparso quest’oggi su alcuni organi di stampa la notizia che Italpizza farebbe parte di una ‘cordata’ di imprese che avrebbero rilasciato una dichiarazione di interesse per l’acquisizione del Calcio Catania. Italpizza comunica che tale informazione è priva di qualsivoglia fondamento e di non essere interessata a tale operazione. Dal canto suo – continua la nota -, Italpizza è già fortemente impegnata a sostegno dello sport con importanti sponsorizzazioni di società calcistiche, di basket e di pallavolo del territorio emiliano romagnolo. Semmai dovesse maturare l’interesse di entrare in una società sportiva, al momento lo farebbe a sostegno di quelle del territorio in cui opera”.

