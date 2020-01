CALCIO CATANIA – Cessione vicina? Cordata di imprenditori interessata: tutti i nomi

La cessione del Calcio Catania sembrerebbe ormai una possibilità concreta, con tanto di proposta ufficiale che potrebbe arrivare nelle prossime ore: i nomi della cordata e il progetto tecnico.

Entro poche ore verrà ufficializzata la prima proposta di acquisto della società Calcio Catania. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, una cordata di imprenditori sarebbe pronta a rilevare il club rossazzurro, in serie difficoltà per il 2020, come aveva fatto trapelare la società stessa.

Tra i principali azionisti della cordata AON, multinazionale che opera nel settore assicurativo. La seconda invece è ItalPizza, multinazionale attiva nel settore ristorativo. Le restanti quote verrebbero distribuite tra i principali sponsor, che andrebbero ad assicurarsi le restanti quote societarie.

Inoltre, emergono alcune indiscrezioni anche riguardo al progetto tecnico che avrebbe in mente il gruppo. In particolare, la gestione tecnica e sportiva risponderebbe al nome di Maurizio Pellegrino, che con Ciccio Graziani conquistò la promozione in Serie B nel 2002, mentre il presidente della cordata sarebbe Fabio Pagliara, attuale segretario della Fidal. Un terzo nome sarebbe Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore Sky che andrebbe a ricoprire il ruolo di dirigente e consulente sportivo.

Formalizzato lo Statuto, il prossimo step sarà l’offerta ufficiale per convincere Pulvirenti. L’idea, per il momento, è di affiancamento all’attuale gestione, agendo anche sul calciomercato per provare a far bene in campionato e Coppa Italia, specie in ottica playoff.