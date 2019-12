Capodanno 2020 Catania, come raggiungere il centro: le iniziative Amt e Fce

Nell'ultima serata dell'anno, il Comune di Catania ha deciso di mettersi all'opera per far sì che il centro storico etneo sia sgombro dal traffico automobilistico: Amt e Fce prolungheranno le loro corse fino alla tarda nottata di oggi. Un modo per invogliare i cittadini a scendere in piazza e a brindare alla fine dell'anno.

Quest’anno, l’amministrazione catanese ha messo a disposizione dei cittadini i mezzi pubblici Amt ed Fce, affinchè tutti possano godersi la grande festa di fine anno in piazza o tra le vie del centro, lasciando a casa l’auto. Nella giornata di oggi, Fce e Amt estenderanno l’orario delle loro corse per il Capodanno.

Per quanto riguarda la metropolitana, come è accaduto nella giornata di ieri, anche per oggi martedì 31 dicembre la metropolitana sarà aperta sino alle 2:30 del mattino seguente.

Il servizio, lo ribadiamo, tornerà particolarmente utile a chi vorrà seguire le performance canore in piazza Duomo di Max Gazzè (la sera di San Silvestro) che si esibirà, insieme con altri artisti, nel “concertone” di fine anno organizzato dal Comune di Catania. Le frequenze dei treni rispetteranno quelle dei giorni feriali, con treni ogni 10 minuti, in entrambe le direzioni della linea, sino alle ore 15:10 e, quindi, ogni quarto d’ora sino alla fine dell’esercizio. Al termine di lunedì 30 e di martedì 31 gli ultimi treni partiranno alle 2:00 del mattino (ultima corsa in partenza da Nesima e diretta a Stesicoro) e alle 2:30 (ultima corsa in partenza da Stesicoro e diretta a Nesima).

Nel giorno di capodanno, invece, la metropolitana rimarrà chiusa e riaprirà regolarmente alle 6:40 di giovedì 2 gennaio.

Anche Amt non sarà da meno: infatti, in occasione delle manifestazioni di fine anno, le linee 2-5, 421, 429, 448, 523, 532, 726, 830, 925, 940, BRT1 e L-EX, prolungheranno il servizio fino alle ore 02:30; viceversa nella giornata di giorno 1 gennaio il servizio sarà sospeso dalle ore 13:00 (ultima corsa) alle ore 17:00 (prima partenza), con esclusione delle circolari Alibus e 524S.