Capodanno 2020 a Catania: divieti e info utili sulla mobilità

Il Comune di Catania ha rilasciato delle informazioni importanti relative al piano della mobilità e ai divieti per i concerti gratuiti in piazza Duomo in occasione del Capodanno.

Ultimi ritocchi organizzativi sul grande palco di piazza Duomo che ospiterà i due grandi concerti di preludio al nuovo anno. Si comincia con Roy Paci, l’Orchestra Casadei e Gino Astorina nella sera di lunedì 30 a partire dalle ore 18 e 30 presentati da Salvo La Rosa e Naomi Moschitta; Max Gazzè, Dj Fargetta e Giuseppe Castiglia, martedì 31 dicembre, inizio alle ore 21, insieme a tanti altri cantanti, attori e performer presentati da Ruggero Sardo e Naomi Moschitta.



L’accesso al pubblico sarà consentito esclusivamente da: via Etnea (lato Piazza Università) e da Via Vittorio Emanuele II (lato Duomo).



All’interno dello spazio dello spettacolo non sarà consentito introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valigie, zaini di dimensioni superiori ai 30cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo). Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza, che dividerà gli spettatori in ingresso per file.



Sarà data massima attenzione alla sicurezza del pubblico, grazie al presidio delle Forze dell’Ordine e della security, alle quali il pubblico potrà fare sempre riferimento, ai fini dell’ordinario svolgimento dello spettacolo.

Per raggiungere Piazza Duomo è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici: autobus e metropolitana funzioneranno sia lunedì che martedì fino alle 2:30 di notte. Entrambe le serate verranno trasmesse in diretta sul maxi schermo di piazza Università.