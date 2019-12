Capodanno 2020 a Catania: le misure di AMT, Sostare e FCE

Fervono i preparativi per i due concerti che si terranno il 30 e 31 dicembre in piazza Duomo a Catania. Le misure per i trasporti di Fce, Amt e Sostare.

La Città in festa. E’ questo lo slogan che sta accompagnando Catania nel periodo del Natale e del Capodanno, sino all’Epifania, con il ricco calendario di eventi messo a punto dal Comune insieme a numerosi enti pubblici e privati. Eventi che culmineranno con i super concerti in piazza Duomo il 30 e il 31 dicembre, con artisti di livello nazionale a partire da Roy Paci, l’Orchestra Casadei e Gino Astorina nella sera del 30; Max Gazzè, Dj Fargetta e Giuseppe Castiglia il 31, insieme a tanti altri cantanti, attori e performer. Per questo è già in fase di allestimento il grande palco musicale in piazza Duomo che ospiterà la due giorni di musica e intrattenimento in attesa del nuovo anno.

“Un insieme ricchissimo di iniziative – sottolinea il sindaco Salvo Pogliese – che avrà momenti di grandissima partecipazione con i concerti del 30 e 31 in piazza Duomo e artisti di primo piano del panorama nazionale a partire da Roy Paci e Max Gazzè. Tutti concerti ed eventi a costo zero per le tasche dei nostri concittadini – afferma il sindaco Salvo Pogliese – perché realizzati con i contributi di numerosi sponsor, che ringrazio, e in parte dei proventi della tassa di soggiorno che sono triplicati rispetto a due anni fa e il sostegno della Regione. E inoltre voglio sottolineare il grande successo riscosso dai mercatini natalizi con la grande novità di quello a piazza Università e le luminarie che abbiamo installato in anticipo rispetto al passato in numerose vie della città. Un insieme che ha fatto diventare Catania un polo di attrazione regionale e nazionale, che sta dirottando su Catania migliaia di presenze turistiche aggiuntive, grazie all’offerta artistica nelle festività natalizie e del Capodanno”.

Misure per la viabilità: FCE e Sostare

La Fce anche in questo fine settimana prolungherà il servizio metro sino alle ore 24,00. Mentre lunedì e martedì si potrà prendere la metropolitana sino alle ore 2.30, per favorire il deflusso di chi ha seguito i concerti fino a tarda notte; ma anche l’Amt garantirà le corse dei bus, il 30 e 31 dicembre, sino alle ore 2,30; la Sostare non farà pagare la sosta notturna, il 30 e 31, per favorire quanti saranno impegnati a lavorare nei locali sin quasi all’alba.

Sul palco a piazza Duomo s’inizia lunedì 30 dicembre, a partire dalle ore 18,30 con Salvo La Rosa che affiancato da Naomi Moschitta, presenterà l’Orchestra Casadei, l’Accademia Fuego Latino, quindi Roy Paci, e a seguire, Marco Panzani, Giada e la Movida Small Orchestra e i nostri conterranei, il Gattoblu, Ludovica Leotta, Samarcanda, Dj set Rsc. Il 31 dicembre, martedì, a partire dalle ore 21, sullo stesso palco di piazza Duomo, Ruggero Sardo sempre con Naomi Moschitta, presenterà Max Gazzè, Dj Fargetta, ma anche gli artisti siciliani Cristina Russo, Papaveri & Papere, i Kunsertu e Giuseppe Castiglia.

“Nonostante il dissesto finanziario del Comune che abbiamo ereditato -ha aggiunto il sindaco Pogliese – è un sentimento di fiducia e di voglia di ripartire quello che vogliamo trasmettere, perché crediamo, come confermato da illustri economisti, che in periodi di difficoltà l’affidabilità e la positività siano elementi propulsori fondamentali per rimettere in moto lo sviluppo. Ci siamo riusciti lo scorso anno e ci riusciremo ancor di più quest’anno, con una gestione virtuosa e senza intaccare il bilancio comunale”.

Il sindaco Pogliese, al fine di garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni, d’intesa con la prefettura ha emesso un’ordinanza con cui fa divieto dalle ore 16.30 del 30.12.2019 alle ore 06.00 del 01.01.2020, nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo e da Piazza Università di introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valigie, zaini di dimensioni superiori a cm. 30 di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi professionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo). Divieto nella stessa zona, inoltre, di detenzione e utilizzo di materiale pirico e di qualsiasi spray urticante e di somministrazione e vendita bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine.