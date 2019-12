Meteo Capodanno Sicilia: cambia il tempo, le previsioni per il primo dell’anno

Le previsioni meteo di Capodanno in Sicilia preannunciano cielo sereno o poco nuvoloso, ma le temperature si abbasseranno bruscamente.

L’anno sta per finire e, mentre c’è chi deve ancora rispondere alla fatidica domanda “cosa farai a Capodanno“, è possibile almeno cominciare a farsi un’idea sulle previsioni meteo per il primo giorno del 2020. Il meteo di Capodanno in Sicilia non desta particolari preoccupazioni e le giornate dovrebbero mantenersi per lo più serene e soleggiate.

Meteo Capodanno Sicilia: le previsioni

Per quanto riguarda il primo gennaio il meteo Capodanno Sicilia prevede un cielo sereno o poco nuvoloso, specialmente durante le prime ore della mattina. Il resto della giornata sarà caratterizzato da sole e assenza di precipitazioni, con venti moderati o deboli che permetteranno, a chi lo desidera, di trascorrere la giornata all’aperto. Tuttavia, chi si aspetta una bella giornata di sole e caldo come a Natale, è destinato a rimanere deluso. Le temperature infatti si abbasseranno bruscamente, facendo avvertire le prime perturbazioni gelate dell’anno.

Per quanto riguarda la notte di San Silvestro, il Capodanno in piazza è salvo. Infatti, per la Vigilia di Capodanno il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con nubi sparse soprattutto nelle ore serali. I venti passeranno da deboli a moderati, mentre saranno assenti precipitazioni con l’eccezione di deboli rovesci nella zona di Siracusa.

Quindi, tutti quelli che desideravano trascorrere il Capodanno all’aperto, in compagnia degli amici o immersi in una delle tante serate in piazza in Sicilia possono tirare un sospiro di sollievo. Sono tanti gli eventi di questo Capodanno tra le città siciliane. Su tutte, spicca Catania. Il capoluogo etneo infatti ballerà per due notti di fila, in compagnia di artisti di spicco a livello nazionale, come Roy Paci e Max Gazzè.

Se a Catania si balla per due notti, Palermo non poteva essere da meno. Il meteo di Capodanno in Sicilia non prevede grossi sussulti: salvi, quindi, i due concerti del 31 nel capoluogo panormita.