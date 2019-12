Capodanno in piazza a Catania: tutto quello che c’è da sapere

Capodanno catanese 2020 travolgente: in Piazza Duomo ben due concerti e apertura straordinaria FCE e AMT per una migliore viabilità.

Per la notte di Capodanno, senza ombra di dubbio la più attesa dell’anno, in cui ci si abbandona alla spensieratezza cercando di sopraffare la noiosa routine e si dà adito a speranze e desideri, anche la città di Catania, insieme ai maggiori capoluoghi regionali, ha previsto una serie di eventi assolutamente imperdibili.

L’amministrazione comunale, esattamente come lo scorso anno, ha deciso di far ballare e suonare piazza Duomo con ben due concerti di fine anno, previsti per le notti del 30 e del 31. Gli ospiti, di rilevanza nazionale, saranno Roy Paci, trombettista siciliano, per la notte del 30 Dicembre e di spicco, per la serata del 31, Max Gazzè e Dj Fargetta.

Non ci sarà nessun problema di mobilità per queste giornate dedicate all’iniziativa “La Città in festa”. Infatti, la FCE prolungherà il servizio metro, il 30 e il 31 Dicembre, sino alle ore 02:30, per favorire il deflusso di chi ha seguito i concerti fino a tarda notte. Anche l’AMT garantirà le corse dei bus fino allo stesso orario, mentre la Sostare non pretenderà nessun pagamento per le soste notturne.

Il sindaco Pogliese si dice orgoglioso di presentare un così nutrito programma per le serate più festose dell’anno e, ringraziando gli sponsor contribuenti nonché le aziende di trasporti che hanno opportunamente modificato i loro standard lavorativi per l’occasione, si augura che l’afflusso possa addirittura superare le 25 mila presenze in piazza registrate lo scorso anno.

Il capoluogo etneo, eletto dagli italiani meta nazionale favorita per le festività Natalizie, non mancherà ovviamente di garantire la massima sicurezza ai suoi “elettori” mettendo in atto opportune misure di sicurezza sulla viabilità con provvedimenti temporanei di circolazione, vietando la vendita di superalcolici o il consumo di bevande in vetro. Sulle stesse ci si aspetta ancora il comunicato ufficiale che, sicuramente, non tarderà ad arrivare al fine di non guastare una stupenda atmosfera che in Sicilia non ha eguali.