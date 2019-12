AMT Catania, modifiche alle corse per le feste: gli orari provvisori

Modifiche agli orari di circolazione dei bus Amt di Catania in prossimità delle feste natalizie e di fine anno: ecco gli orari provvisori in occasione delle festività.

Tempo di vacanze natalizie anche per l’Amt di Catania, che annuncia modifiche agli orari di percorrenza dei bus urbani in prossimità e in ricorrenza delle feste. In particolare, il servizio subirà delle variazioni di esercizio nei seguenti giorni:

Il 24 dicembre i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00 circa, con esclusione delle circolari Alibus e 524S. Vedi orario;

i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00 circa, con esclusione delle circolari Alibus e 524S. Vedi orario; Il 25 dicembre e 1 gennaio il servizio sarà sospeso dalle ore 13:00 (ultima corsa) alle ore 17:00 (prima partenza), con esclusione delle circolari Alibus e 524S. Vedi orario;

e 1 gennaio il servizio sarà sospeso dalle ore 13:00 (ultima corsa) alle ore 17:00 (prima partenza), con esclusione delle circolari Alibus e 524S. Vedi orario; Il 30 dicembre in occasione delle manifestazioni di fine anno, le linee 2-5, 421, 429, 448, 523, 532, 726, 830, 925, 940, BRT1 e L-EX, prolungheranno il servizio fino alle ore 02:30. Vedi orario

in occasione delle manifestazioni di fine anno, le linee 2-5, 421, 429, 448, 523, 532, 726, 830, 925, 940, BRT1 e L-EX, prolungheranno il servizio fino alle ore 02:30. Vedi orario Il 31 dicembre i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00 circa, con esclusione delle circolari Alibus e 524S. Inoltre, in occasione delle manifestazioni di fine anno, le linee 2-5, 421, 429, 448, 523, 532, 726, 830, 925, 940, BRT1 e L-EX, prolungheranno il servizio fino alle ore 02:30. Vedi orario.

Inoltre, per concludere il capitolo “mobilità urbana”, si ricorda che durante i giorni festivi, e in particolare questo weekend e in occasione di Capodanno, sarà possibile usufruire della metropolitana di Catania, che ha attivato un programma di aperture straordinarie.

Infine, si ricorda che le stesse tabelle sono liberamente consultabili dagli utenti sul sito dell’Amt.