In via Crociferi torna a splendere il Collegio dei Gesuiti: rimosso il ponteggio

Il ponteggio che impediva la visuale dell'ex collegio è stato finalmente rimosso: l'edificio settecentesco torna finalmente disponibile per catanesi e turisti.

Risale alla giornata di ieri la notizia del ritorno alla luce del Collegio dei Gesuiti, dove, dopo anni di lavori, sono stati finalmente rimossi i ponteggi che ne impedivano la vista e completato il restauro. L’ex complesso ecclesiastico, che a breve dovrebbe ospitare la Biblioteca Regionale Universitaria, era da lungo tempo oggetto di lavori.

A partire da ieri, dunque, almeno all’esterno, sarà possibile ammirare l’edificio di via Crociferi, per la felicità sia dei catanesi che dei turisti che visiteranno Catania durante queste vacanze invernali. Il Collegio dei Gesuiti, al pari di molti altri edifici catanesi, risale al ‘700 e fa parte del Patrimonio Unesco della città di Catania dal 2002 ed è una delle più belle strutture costruite dalla Compagnia di Gesù in Sicilia.