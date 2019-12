Cosa fare a Catania nel weeekend: gli eventi da non perdere

Dopo le abbuffate Natalizie è il momento di uscire di casa e di muoversi. Ecco, quindi, cosa fare e dove andare a Catania nel weekend.

Trascorso il Natale, è il momento di smaltire pranzi e cene luculliani e abbandonare il divano per un po’. Questo fine settimana, infatti, è l’occasione perfetta per scrollarsi di dosso il torpore delle feste e fare qualcosa insieme agli amici. Ecco, quinci, cosa fare a Catania nel weekend per trascorrere un fine settimana leggero e divertente fuori casa.

Natale al Castello Ursino

Anche questo fine settimana di festa ritorna l’appuntamento con “Natale al Castello Ursino“, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Gammazita. È ricco il cartellone degli spettacoli, con musicisti che suoneranno la zampogna, danze, piccoli spettacoli teatrali, cortei storici e spettacoli circensi.

Inoltre, l’iniziativa si pone lo scopo, oltre che di ridare valore al quartiere, anche di allestire punti di raccolta di cappotti, coperte, cappelli e indumenti caldi da donare ai meno fortunati.

Mercatini natalizi

Anche se il Natale è passato, non è mai troppo tardi per dare un’occhiata agli stand dei vari mercatini natalizi sparsi per il centro storico. Oltre a quello allestito in piazza Università, infatti, è possibile passeggiare anche tra le bancarelle in via dei Minoriti e quelle allestite all’interno del Palazzo dei Minoriti, nonché quello di via Montesano. Un’ottima idea per chi ama gli oggetti fatti a mano e l’artigianato locale e per chi, magari, ha ancora qualche regalo arretrato da fare. Inoltre, alcuni dei mercatini dovrebbero chiudere proprio in questi giorni: potrebbe trattarsi dell’ultima occasione per dargli un’occhiata!

Una serata al cinema

Se siete delle persone un po’ freddolose e l’idea di passeggiare all’aria aperta non vi entusiasma, soprattutto in vista del maltempo, è sempre possibile trascorrere una piacevole serata al cinema. Sono moltissimi, infatti, i film nelle sale attualmente, in particolar modo le pellicole natalizie sia straniere che nostrane. Una buona idea, quindi, è quella di radunare gli amici e andare insieme a vedere un bel film al cinema.