Meteo Sicilia, addio Natale soleggiato: nel weekend arriva il gelo

Un Natale "primaverile" cede il posto ad ultimi giorni dell'anno davvero freddi: già dalle prossime ore in Sicilia si dovrebbe assistere a un netto peggioramento delle condizioni meteo.

La gioia di godere di sole e temperature miti anche a Natale è riservata a pochi ma, purtroppo, destinata a non essere costante. Anche per i siciliani, generalmente fortunati in merito al meteo, è arrivato il momento di coprirsi per bene. Trascorso Santo Stefano, soleggiato in gran parte della Penisola, ci aspetta un weekend caratterizzato da piogge sparse e temperature in abbassamento a causa del sopraggiungere di venti freddi.

Già da oggi, venerdì 27 dicembre, le nubi copriranno i cieli delle principali città siciliane tra cui Catania, dove il termometro potrebbe oscillare tra un minimo di 10° ed un massimo di 17°.

Secondo le ultime previsioni, poi, chi abita o visita il capoluogo etneo domani potrebbe assistere a temperature ancor più basse e a isolate piogge. Il termometro dovrebbe toccare le minime più basse a Caltanissetta e Ragusa, mentre i siracusani potrebbero dover fare i conti con dei temporali.

Il vero gelo, tuttavia, sarà il protagonista di domenica 29 dicembre. Solo allora in città come Enna potremmo sopportare temperature comprese tra -1 ed 1 gradi e veder cadere persino qualche fiocco di neve. Tuttavia, in quasi tutta la Sicilia bisognerà rassegnarsi ad un rilevante calo delle temperature. E in merito a Catania? L’ultimo giorno della settimana riserverà al capoluogo etneo un picco minimo di 6° gradi e uno massimo di 11: il clima tutto invernale trascinerà con sé ancora nubi sparse.