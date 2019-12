Meteo Sicilia, il Natale sa di primavera: sole e temperature miti in arrivo

Natale in arrivo e sarà accompagnato dal beltempo, nonostante l'inizio dell'inverno. Ecco le previsioni meteo per il 24 e il 25 dicembre.

Il beltempo non sembra voler lasciare l’Isola. Nemmeno il nuovo inverno riesce a fermare le giornate soleggiate e delle temperature relativamente alte. Infatti, il meteo di Natale in Sicilia prevede cieli sereni e temperature miti per quest’anno. Ma nonostante le previsioni di cieli soleggiati, il rischio di qualche precipitazione invernale – oltre alla presenza di forti eventi – è sempre dietro l’angolo.

Per il giorno della vigilia di Natale, il meteo prevede poche nuvole in Sicilia (nubi sparse tra Caltanissetta, Messina, Enna e Palermo), mentre nel resto il sole dominerà i cieli isolani. Venti moderati, ma il rischio di aumento di intensità è alto. Le temperature massime più alte si registrano a Catania e Siracusa (con 18°) a cui seguono Palermo e Messina (17°). Le minime, invece, verranno toccate dalle province di Enna e Caltanissetta (rispettivamente 3° e 5°).

Il 25 dicembre, invece, aumenteranno un po’ le temperature. Le massime toccheranno i 19° (a Catania e a Siracusa), mentre rimane fissa la minima con 3° ad Enna. Da notare, che le previsioni per il giorno di Natale portano cieli un po’ più nuvolosi su tutta la Sicilia, con rischio di precipitazioni soprattutto verso Messina ed Enna.

Chiaro è che con il beltempo, potrebbe portare i siciliani a girare per le città, respirando un’aria natalizia che è singolare per l’Isola: tra spiagge e montagna, tra i mercatini o il primo pub. Il tutto accompagnato dalle luci natalizie che invadono i capoluoghi di provincia siciliani.