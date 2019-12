Meteo Natale Sicilia: le previsioni per le feste natalizie

Il meteo di Natale in Sicilia promette giornate piacevoli, con lievi differenze a seconda della zona in cui ci si trova. Addio, quindi, all'idea del bianco Natale.

Il meteo di Natale in Sicilia promette quest’anno cieli sereni e temperature miti. Stando alle previsioni, quindi, il tempo incerto che in queste ore minaccia lo shopping natalizio lascerà il posto a giornate soleggiate o, al limite, poco nuvolose. Il meteo di Natale in Sicilia sarà, pertanto, sotto l’insegna del sole e consentirà gite e picnic anche nel giorno di Santo Stefano.

Meteo Natale Sicilia: le previsioni

Su tutta l’Isola le temperature si aggireranno tra una minima di 10 gradi e una massima di 18 gradi, specialmente nel giorno del 25 dicembre. Le previsioni meteo per il Natale in Sicilia prevedono che i venti saranno moderati e le precipitazioni pressoché assenti, grazie a un cielo limpido e all’assenza di nuvole.

Si potrà rinunciare, così, al bianco Natale, anche se lo zero termico sull’Etna si aggirerà intorno ai 3200 metri di altitudine, consentendo al Vulcano di mantenere lo strato di neve sulla parte sommitale. Temperature leggermente più basse insisteranno sulle province dell’entroterra, ma comunque il meteo di Natale sarà clemente in tutta la Sicilia.

In particolare, prevista una giornata soleggiata pressoché ovunque, con venti deboli o moderati e nubi sparse solo tra Caltanissetta e Messina. Qui possibili piogge deboli, alternate a schiarite. L’alta pressione dunque abbraccerà l’Isola, garantendo un tempo assolato e stabile ovunque. Non sarà quindi il caso di chiudersi in casa a giocare a carte, almeno non la mattina, quando si potrà godere del bel tempo per darsi a qualche attività all’aria aperta.

Per chi abita vicino alle spiagge, il consiglio è quello di recarsi a fare una passeggiata e godere del clima mite per apprezzare in pieno il mare. Altrimenti, dato che il meteo per Natale in Sicilia è così favorevole, si potrà approfittare della giornata per partecipare a qualche evento, tra presepi viventi e altre attività. A seconda della zona, infatti, ci sono eventi variegati a cui poter partecipare in tutta la Regione.