L’università continua a rappresentare uno degli investimenti più importanti per il futuro professionale, ma in Italia il titolo di studio non garantisce più un ingresso rapido e soddisfacente nel mercato del lavoro. Se da un lato i laureati registrano livelli occupazionali e retributivi mediamente superiori rispetto a chi possiede un diploma, dall’altro il vantaggio appare meno marcato rispetto agli altri Paesi europei. A pesare sono salari iniziali contenuti, difficoltà nel trovare un impiego coerente con il percorso di studi e un sistema produttivo che fatica ad assorbire competenze altamente qualificate. Il risultato è un paradosso: la laurea continua a “pagare”, ma spesso solo nel lungo periodo.

Il valore della laurea resiste, ma l’Italia resta indietro

Le profonde trasformazioni del mercato del lavoro, accelerate dalla digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale e dalla transizione ecologica, hanno aumentato la domanda di competenze specialistiche. In questo scenario l’istruzione universitaria rimane un fattore decisivo per accedere alle professioni più qualificate e per affrontare un mercato sempre più competitivo. Tuttavia l’Italia continua a presentare criticità strutturali che ne limitano l’efficacia.

Il dato più interessante dello University Report 2026 non è soltanto che la laurea continui a generare un vantaggio retributivo. Il punto è capire quando questo vantaggio si manifesta e a quali condizioni. I numeri mostrano che il titolo universitario resta un abilitatore importante di occupazione, carriera e retribuzione, ma non produce un ritorno automatico. La differenza la fanno il percorso scelto, la coerenza tra studi e lavoro, il ruolo ricoperto e la capacità del mercato di valorizzare davvero le competenze acquisite. In questo senso, la laurea resta un investimento solido, ma il suo rendimento dipende sempre più dall’ecosistema in cui viene spesa.

Il nostro Paese investe nell’istruzione circa il 4% del Prodotto interno lordo, una quota inferiore alla media europea del 4,8%. Un divario che non spiega da solo le difficoltà del sistema, ma che evidenzia come la formazione non occupi ancora una posizione centrale nelle politiche di sviluppo. Anche la diffusione dell’istruzione terziaria resta inferiore rispetto agli altri Stati membri, rendendo più difficile colmare il fabbisogno di professionalità richieste dalle imprese.

I giovani laureati tra salari bassi e lavoro non coerente

Per chi consegue una laurea il percorso di inserimento nel mondo del lavoro continua a essere complesso. Sebbene il titolo universitario aumenti le probabilità di occupazione, nei primi anni di carriera il differenziale retributivo rispetto ai diplomati è spesso contenuto. Questo accade perché molti giovani entrano nel mercato del lavoro più tardi, mentre chi ha iniziato a lavorare subito dopo il diploma ha già maturato esperienza. A complicare ulteriormente il quadro è il fenomeno del mismatch, ovvero la mancata corrispondenza tra le competenze acquisite all’università e quelle richieste dalle aziende.

Il report racconta anche una fragilità strutturale del nostro Paese: abbiamo pochi laureati rispetto alle principali economie avanzate e, allo stesso tempo, non sempre riusciamo a utilizzare al meglio quelli che formiamo. Il tema del mismatch è centrale, soprattutto in una fase in cui intelligenza artificiale, transizione green e trasformazione digitale stanno cambiando rapidamente la domanda di competenze. Per questo non basta aumentare il numero di titoli universitari: serve rafforzare il collegamento tra università, imprese e territori, creando percorsi capaci di trasformare la formazione in lavoro qualificato, crescita professionale e retribuzioni adeguate.

Molti laureati finiscono così per svolgere mansioni inferiori rispetto al proprio livello di preparazione oppure accettano contratti precari e retribuzioni modeste. Con il passare degli anni il vantaggio economico della laurea tende comunque ad aumentare, ma il ritardo iniziale rappresenta un ostacolo significativo per una generazione che fatica a costruire stabilità economica e autonomia.

Competenze digitali e formazione continua fanno la differenza

Il mercato del lavoro premia sempre di più le competenze tecnico-scientifiche, digitali e gestionali. Le lauree STEM continuano a garantire le migliori prospettive occupazionali e retributive, soprattutto nei settori ad alta innovazione, mentre i percorsi umanistici, linguistici, pedagogici e sociali incontrano maggiori difficoltà di inserimento e livelli salariali mediamente inferiori nelle prime fasi della carriera. Parallelamente cresce l’importanza della formazione continua.

Nel 2024 soltanto il 29% degli italiani tra i 25 e i 64 anni ha partecipato ad attività di aggiornamento professionale, contro una media europea del 39,5%. In un contesto dominato dall’intelligenza artificiale e dalla rapida evoluzione tecnologica, aggiornare costantemente le proprie competenze non rappresenta più un’opzione, ma una necessità sia per i lavoratori sia per le imprese. Il ritardo italiano nelle competenze digitali rischia infatti di ampliare ulteriormente il divario competitivo con gli altri Paesi europei.

La fuga dei talenti è il prezzo di un sistema che non valorizza i giovani

Le difficoltà di inserimento professionale alimentano un fenomeno che continua a preoccupare: l’emigrazione dei giovani laureati. Secondo l’Education and Training Monitor 2025, tra il 2014 e il 2023 oltre un milione di italiani ha lasciato il Paese e circa il 40% degli emigrati è costituito da giovani altamente qualificati. Molti scelgono di trasferirsi all’estero alla ricerca di stipendi più elevati, maggiori opportunità di carriera e ambienti professionali capaci di valorizzare competenze e merito. Si tratta di una perdita significativa di capitale umano che impoverisce il sistema produttivo nazionale, soprattutto nei settori tecnologici e scientifici.

La sfida per l’Italia non consiste quindi soltanto nell’aumentare il numero dei laureati, ma nel creare condizioni in grado di trattenerli. Investire nell’università, rafforzare il collegamento tra formazione e imprese, incentivare l’innovazione e sostenere la formazione permanente rappresentano passaggi fondamentali. Perché la laurea continua a essere un investimento che conviene, ma solo un mercato del lavoro più moderno e dinamico potrà trasformare quel titolo in una reale opportunità di crescita professionale e personale.

Il ruolo di Unict nella formazione delle competenze del futuro

In questo scenario, anche l’Università di Catania è chiamata a svolgere un ruolo strategico nel preparare le nuove generazioni alle sfide del mercato del lavoro. Attraverso un’offerta formativa sempre più orientata all’innovazione, alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione, l’Ateneo punta a rafforzare il collegamento tra mondo accademico e sistema produttivo, favorendo tirocini, collaborazioni con imprese e percorsi di orientamento al lavoro.

L’obiettivo è ridurre il divario tra competenze acquisite e richieste dalle aziende, aumentando l’occupabilità dei laureati e contribuendo a trattenere sul territorio talenti e professionalità qualificate. In un contesto in cui la formazione rappresenta il principale motore della competitività, il ruolo delle università, e di Unict in particolare, sarà sempre più determinante per trasformare il capitale umano in una leva concreta di sviluppo economico e sociale per la Sicilia e per l’intero Paese.