L’Italia si regge anche sul lavoro silenzioso di milioni di persone che ogni giorno assistono un familiare fragile, anziano, malato o non autosufficiente. Un impegno spesso dato per scontato, che non compare nelle statistiche economiche ma rappresenta uno dei pilastri del sistema di welfare. Secondo i dati Istat, sono oltre 12 milioni i caregiver familiari che prestano gratuitamente assistenza a parenti, amici o conviventi, accompagnandoli nelle attività quotidiane, preparando i pasti, gestendo visite mediche, farmaci e pratiche burocratiche. Dietro questi numeri emerge però un’altra realtà: la cura continua a gravare soprattutto sulle donne, che ancora oggi sostengono il peso maggiore dell’assistenza domestica e familiare.

Un esercito silenzioso che sostiene il welfare italiano

Il caregiver familiare è una figura sempre più centrale nella società italiana. Si tratta della persona che, senza alcun compenso economico e nella maggior parte dei casi senza una formazione specifica, si prende cura di un proprio caro in condizioni di fragilità. Può essere un genitore che assiste un figlio con disabilità, una figlia che si occupa dell’anziano padre, un coniuge che accompagna il partner durante una malattia cronica o un familiare che garantisce assistenza quotidiana a una persona non autosufficiente.

Il loro contributo è fondamentale perché permette a migliaia di persone di continuare a vivere nella propria casa, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali. Si tratta di un lavoro che richiede presenza costante, disponibilità continua e capacità di affrontare situazioni complesse sotto il profilo sanitario, organizzativo ed emotivo. Senza questo esercito silenzioso, il sistema socio-assistenziale italiano faticherebbe a sostenere la crescente domanda di assistenza legata all’invecchiamento della popolazione.

La cura ha ancora il volto delle donne

I numeri raccontano una realtà che cambia lentamente. Secondo l’Istat, il 21,7% delle donne svolge attività di cura nei confronti di familiari o persone vicine, contro il 17% degli uomini. Ancora più significativo è il dato relativo ai caregiver conviventi: circa 4,4 milioni di persone assistono quotidianamente chi vive nella stessa abitazione, dedicando spesso oltre venti ore alla settimana all’assistenza. Nella maggior parte dei casi questo ruolo ricade sulle donne, che continuano a conciliare il lavoro di cura con quello retribuito e con le responsabilità familiari.

È un doppio carico che comporta rinunce professionali, riduzione delle opportunità di carriera, maggiore rischio di isolamento sociale e conseguenze sulla salute fisica e psicologica. La cura, pur essendo indispensabile per il benessere collettivo, continua così a essere percepita come un dovere familiare piuttosto che come un vero lavoro, nonostante richieda competenze, tempo e un enorme investimento emotivo.

Un ruolo complesso che richiede competenze e responsabilità

Il caregiver non è un operatore sanitario, ma nella pratica quotidiana svolge attività che richiedono organizzazione, attenzione e capacità di adattamento. Tra i suoi compiti rientrano:

la sorveglianza della persona assistita,

l’aiuto nell’igiene personale, nella mobilità e nell’alimentazione,

la preparazione dei pasti,

la somministrazione dei farmaci secondo le indicazioni mediche,

l’accompagnamento alle visite specialistiche,

il coordinamento con infermieri, fisioterapisti, medici e operatori socio-sanitari.

A tutto questo si aggiungono la gestione della casa, delle spese e delle pratiche amministrative. Pur non essendo tenuto a svolgere prestazioni sanitarie complesse, il caregiver sviluppa inevitabilmente competenze trasversali come la gestione del tempo, la capacità organizzativa, l’empatia, la resistenza allo stress e la conoscenza delle esigenze assistenziali della persona fragile. Non è raro che le famiglie decidano di affiancare a questa figura professionisti qualificati, come badanti, OSS o infermieri, per garantire un’assistenza più completa e alleggerire un carico spesso difficile da sostenere nel lungo periodo.

Diritti ancora limitati e la sfida del riconoscimento

Nonostante il suo ruolo sia ormai imprescindibile, il caregiver familiare continua a vivere in una condizione di riconoscimento solo parziale. La Legge 205 del 2017 ne ha definito la figura, ma manca ancora un quadro normativo che ne valorizzi pienamente il contributo e ne garantisca adeguate tutele. Attualmente sono previste alcune agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi retribuiti previsti dalla Legge 104, il congedo straordinario fino a due anni, detrazioni fiscali, contributi regionali e servizi di supporto psicologico o formazione.

Tuttavia, l’accesso agli aiuti varia sensibilmente da regione a regione e molte famiglie continuano a sostenere da sole costi economici e sacrifici personali. In un Paese caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle patologie croniche, riconoscere pienamente il valore sociale del caregiver significa investire nella sostenibilità del sistema sanitario e nel benessere di milioni di cittadini. Perché la cura non è soltanto un gesto d’amore: è un lavoro essenziale che merita visibilità, tutele e politiche pubbliche all’altezza della sua importanza.