Le estati con temperature vicine ai 40° gradi non sono più un’eccezione, ma una realtà sempre più frequente anche in Europa. Le città, dove cemento, asfalto e alta densità abitativa amplificano gli effetti del caldo, sono tra gli ambienti più esposti alla crisi climatica. Per questo molte amministrazioni stanno sperimentando nuove strategie per ridurre le temperature urbane: meno superfici impermeabili, più verde, materiali innovativi e spazi dedicati alla protezione dei cittadini.

Addio al cemento: il ritorno del verde contro le isole di calore

Uno dei principali problemi delle città moderne è rappresentato dall’effetto “isola di calore urbana”: strade, edifici e piazze assorbono energia durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte, impedendo ai centri abitati di raffreddarsi. Per contrastare questo fenomeno sempre più città stanno puntando sul depaving, ovvero la rimozione delle superfici asfaltate e cementificate per lasciare spazio a terreno naturale, alberi e aree permeabili.

La depavimentazione non serve soltanto ad abbassare le temperature, ma permette anche di gestire meglio l’acqua piovana, ridurre il rischio di allagamenti e migliorare la qualità dell’aria. L’obiettivo non è semplicemente aggiungere qualche albero, ma creare una rete verde capace di collegare parchi, strade alberate e spazi pubblici, trasformando la città in un ambiente più resiliente.

Parigi, ad esempio, sta portando avanti un progetto ambizioso di rinverdimento di alcune aree simbolo, come gli spazi davanti all’Hôtel de Ville e Place de Catalogne, con l’obiettivo di creare vere e proprie foreste urbane. Anche i cortili scolastici stanno cambiando volto: dal 2017 oltre 200 spazi educativi sono stati trasformati in aree verdi e più fresche.

Asfalto bianco e materiali innovativi: quando anche le strade cambiano colore

Tra le soluzioni più curiose contro il caldo ci sono gli interventi sulle superfici stradali. Il tradizionale asfalto nero assorbe infatti grandi quantità di radiazione solare, contribuendo al riscaldamento delle aree urbane. Per questo alcune città stanno sperimentando materiali riflettenti capaci di respingere parte del calore.

A Los Angeles alcune strade sono state ricoperte con speciali vernici bianche, ottenendo una riduzione significativa della temperatura superficiale. Anche Tokyo ha adottato da anni materiali riflettenti per le proprie strade: entro il 2024 gli interventi hanno coinvolto circa 200 chilometri di viabilità urbana. A Doha, in Qatar, è stato invece sperimentato un particolare asfalto colorato di blu per ridurre l’assorbimento del calore.

Anche gli edifici possono diventare parte della soluzione. In Australia è stata sviluppata una particolare vernice per tetti in grado di riflettere gran parte della luce solare e mantenere le superfici più fresche anche durante le giornate più calde. Una tecnologia che potrebbe contribuire a ridurre il consumo energetico legato alla climatizzazione.

Foreste urbane e corridoi verdi: le città imparano dalla natura

Il verde urbano è ormai considerato una delle strategie più efficaci per affrontare le temperature estreme. Gli alberi non offrono soltanto ombra, ma contribuiscono a raffreddare l’ambiente attraverso l’evapotraspirazione, migliorando il comfort termico delle persone.

Un esempio spesso citato è quello di Medellín, in Colombia, dove dal 2016 sono stati realizzati numerosi “corridoi verdi”: viali alberati collegati tra loro che hanno permesso di ridurre la temperatura media cittadina di circa due gradi. Oggi queste aree rappresentano anche importanti oasi di biodiversità, con centinaia di migliaia di specie vegetali e animali.

Un’altra soluzione sempre più diffusa sono i tetti verdi, cioè coperture degli edifici ricoperte di vegetazione. Oltre a migliorare l’isolamento termico, consentono di trattenere l’acqua piovana e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. Singapore è uno degli esempi più avanzati grazie alla strategia della “City in a Garden“, che integra piante e vegetazione in edifici pubblici e privati.

Rifugi climatici e nuove strategie: anche l’Italia si prepara

Quando il caldo diventa un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, diventano fondamentali anche gli spazi di protezione temporanea. Sono i cosiddetti rifugi climatici, luoghi pubblici dove trovare sollievo durante le giornate più torride: biblioteche, musei, parchi, centri civici e strutture climatizzate.

Barcellona è tra le città europee più avanti su questo fronte: dal 2019 ha creato una rete di oltre 400 rifugi climatici. Il modello è stato poi seguito da altre grandi città europee, mentre in Italia le prime esperienze sono nate a Bologna e Firenze, con reti successivamente sviluppate anche in città come Milano, Roma e Napoli.

Anche il nostro Paese possiede strumenti spesso sottovalutati:

fontane pubbliche,

piazze alberate,

cortili storici e

spazi urbani possono diventare vere infrastrutture climatiche.

I celebri nasoni di Roma, le vedovelle di Milano e i toret di Torino rappresentano esempi semplici ma preziosi di servizi urbani capaci di offrire ristoro durante le emergenze caldo. La sfida del futuro riguarderà anche gli edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali, che dovranno essere adeguati con sistemi energetici più efficienti, impianti di climatizzazione sostenibili e soluzioni capaci di garantire ambienti sicuri anche durante le ondate di calore più intense. Le città del futuro non saranno soltanto più tecnologiche, ma dovranno soprattutto imparare a convivere con un clima sempre più estremo.

Catania, la sfida del caldo passa dalla prevenzione e dalla riqualificazione urbana

Anche Catania si trova davanti alla necessità di adattarsi a estati sempre più calde e a periodi di afa prolungata. Il Comune ha attivato negli anni strumenti di prevenzione per affrontare le ondate di calore, attraverso piani dedicati alla tutela della popolazione più vulnerabile, in particolare anziani, persone fragili e cittadini esposti maggiormente agli effetti delle alte temperature. Le strategie prevedono attività di informazione e monitoraggio del rischio, in coordinamento con i servizi sanitari territoriali. Ma la sfida climatica per il capoluogo etneo riguarda anche la trasformazione degli spazi urbani.

In una città caratterizzata da ampie superfici impermeabili, traffico e zone con scarsa presenza di vegetazione, il contrasto alle cosiddette isole di calore passa dalla capacità di aumentare le aree verdi, migliorare l’ombreggiamento degli spazi pubblici e favorire interventi di rigenerazione urbana. Ville comunali, parchi e nuove piantumazioni possono diventare elementi fondamentali per rendere più vivibili quartieri e aree maggiormente esposte al caldo estremo. Il futuro della resilienza climatica di Catania dipenderà quindi non solo dalle misure emergenziali, ma anche dalla capacità di ripensare il rapporto tra cemento, natura e spazio pubblico, seguendo il modello di quelle città che stanno trasformando il verde urbano in una vera infrastruttura contro il cambiamento climatico.