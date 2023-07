Emergenza incendi, Giarrusso: “Agire subito contro il cambiamento climatico”

L'europarlamentare Giarrusso si è espresso sugli incendi che stanno colpendo la Sicilia durante queste ultime ore.

“Quanto sta accadendo in queste ore ci restituisce la cifra di un’emergenza climatica che ancora oggi viene sottostimata da molti – ha scritto su Facebook Dino Giarrusso, europarlamentare siciliano -. Avete visto tutti le condizioni in cui è stata trovata questa mattina la Lombardia. A Catania per il caldo record la città è senza luce né acqua e ora devastanti incendi stanno soffocando Palermo“.

Giarrusso dà un nome a queste catastrofi: “Tutto questo ha un nome – ha scritto – cambiamento climatico. Non possiamo più negarlo, non possiamo più rimanere con le mani in mano. Si tratta di un’emergenza vera, si tratta di un dramma che non è possibile ignorare. Bisogna agire subito! Non c’è più tempo!“