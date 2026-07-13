Il Ministero della Cultura si prepara a un importante ricambio generazionale per rafforzare la macchina amministrativa e i luoghi dell’arte in Italia. Grazie al via libera definitivo arrivato con il DPCM approvato nel mese di maggio nell’ambito del potenziamento della Pubblica Amministrazione, è ufficiale il nuovo piano di reclutamento che porterà all’attivazione del prossimo concorso Ministero della Cultura.

Il provvedimento autorizza l’inserimento a tempo indeterminato di 482 nuove figure professionali entro il 2029. Le nuove risorse saranno destinate a potenziare gli uffici centrali della tutela, ma soprattutto a migliorare la gestione, i servizi di accoglienza e i processi di digitalizzazione all’interno di musei statali, parchi archeologici, archivi e biblioteche del territorio nazionale. Una manovra strategica per far fronte alla forte ondata di pensionamenti previsti nei prossimi anni e assicurare la continuità operativa del dicastero.

Concorso Ministero della Cultura: profili richiesti e titoli di studio

Le procedure selettive collegate al concorso Ministero della Cultura si articoleranno su diversi livelli di qualificazione, offrendo opportunità d’impiego sia a chi possiede un titolo di scuola superiore sia ai laureati.

Il piano dei fabbisogni del MiC prevede la suddivisione delle 482 assunzioni tra le seguenti macro-categorie professionali:

Come funzionerà il reclutamento e dove trovare i bandi

Per coprire rapidamente i posti vacanti considerati prioritari dal Ministero, l’amministrazione utilizzerà una doppia modalità di inserimento. Le coperture delle 482 posizioni potranno avvenire sia attraverso lo scorrimento di graduatorie già esistenti e in corso di validità, sia mediante la pubblicazione di nuovi concorsi pubblici.

I bandi ufficiali e gli avvisi di selezione, contenenti i requisiti specifici di partecipazione, le materie d’esame, i calendari delle prove e le scadenze per l’invio delle domande, verranno pubblicati nei prossimi mesi. Tutti i dettagli per candidarsi al concorso Ministero della Cultura saranno consultabili sul portale istituzionale del MiC e sulla piattaforma unica del reclutamento inPA.

Per aggiornamenti sull’uscita di questo bando di concorso, oltre ai canali ufficiali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.