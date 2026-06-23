I saldi estivi 2026 in Sicilia partiranno ufficialmente sabato 4 luglio. Il calendario per la stagione degli sconti, blindato dal Decreto assessoriale n. 2763/1.S, promette una sessione di vendite di fine stagione decisamente generosa e flessibile rispetto ad altre regioni italiane.
Quanto durano i saldi estivi 2026 in Sicilia? La data di chiusura
A differenza di altri territori dove i saldi si concludono già a fine agosto, la Sicilia sceglie la linea della durata massima per favorire sia i consumatori che il turismo estivo. I saldi dureranno infatti ben oltre la fine del mese caldo, proseguendo fino al 15 settembre 2026.
I clienti avranno quindi più di due mesi di tempo per andare a caccia dell’affare nei negozi di abbigliamento, calzature e accessori delle nove province siciliane.
Nessun divieto: vendite promozionali consentite sempre
Un elemento di grande vantaggio per il commercio nell’isola riguarda la gestione dei cosiddetti “pre-saldi”. I negozianti siciliani godono infatti di una libertà totale: la normativa regionale permette di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
Questo significa che, a differenza di altre zone d’Italia, non si applica il blocco delle promozioni nei 30 giorni che precedono il via ufficiale. Di conseguenza, i consumatori possono trovare sconti e occasioni speciali all’interno dei punti vendita anche nelle settimane antecedenti il 4 luglio.
Tre regole d’oro per evitare truffe durante gli acquisti
Per fare acquisti in totale sicurezza a partire dal 4 luglio, è fondamentale che i consumatori tengano a mente le tutele principali garantite dal Codice del Consumo:
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Trasparenza del prezzo: I cartellini della merce esposta devono obbligatoriamente mostrare tre elementi chiari: il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale scontato.
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Cambio della merce: Se il capo acquistato presenta un difetto di conformità o di produzione, il commerciante è obbligato per legge a sostituirlo. Al contrario, se si tratta di un semplice ripensamento (come un errore sulla taglia o sul colore), il cambio resta a totale discrezione del negoziante.
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Pagamenti elettronici: Non esistono limiti per l’uso della moneta elettronica. I commercianti sono tenuti ad accettare carte di credito e bancomat per qualsiasi importo, anche sulle merci in saldo.