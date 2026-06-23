Ottime notizie per gli studenti dell’Università di Catania. Sul sito ufficiale dell’ERSU di Catania è stato finalmente pubblicato il Bando per l’attribuzione delle borse di studio, degli altri contributi economici e dei servizi per il diritto allo studio universitario relativi al prossimo anno accademico 2026/27.

Domande al via dal 24 giugno: ecco i termini per l’invio

Il conto alla rovescia per l’invio delle istanze è ormai agli sgoccioli. A decorrere dalle ore 19:00 del 24 giugno si apriranno ufficialmente i termini per la presentazione della domanda online. Gli studenti avranno diverse settimane a disposizione per raccogliere la documentazione necessaria e completare la procedura telematica, che rimarrà attiva fino alle ore 14:00 del 10 agosto. L’Ente consiglia caldamente a tutti i candidati di prendere un’attenta visione del bando prima di procedere alla compilazione della domanda, così da evitare errori formali che potrebbero compromettere l’esito dell’istanza.

Come presentare la domanda e a chi rivolgersi per assistenza

Per accedere alla procedura telematica è necessario collegarsi al portale dell’Ente, entrare nell’area riservata agli studenti e seguire passo dopo passo la procedura guidata specificata all’interno dell’articolo 3 del bando di concorso. In caso di dubbi o difficoltà tecniche, gli studenti possono fare affidamento su diversi canali di supporto predisposti dall’istituzione. È possibile infatti rivolgersi all’Ufficio Borse di studio tramite il sistema di ticketing interno o contattare direttamente l’URP dell’ERSU di Catania.

Canali informativi paralleli restano attivi anche sulle pagine social ufficiali di Facebook e Instagram. Per i problemi più complessi legati alla piattaforma web è inoltre disponibile un servizio di assistenza tecnica, che rimarrà operativo fino alle ore 13:00 del 10 agosto, offrendo l’ultimo supporto utile prima della chiusura definitiva delle funzioni di invio.